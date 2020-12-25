根據最新民調，2022年台北市長選舉，國民黨立委蔣萬安支持度高過衛福部長陳時中約7%到10%。學者曾冠球直指，蔣萬安的優勢，是國民黨台北市支持者心目中首選，更獲得泛綠選民、台灣民眾黨的高度支持。

親綠智庫今公布台北市長選舉最新民調，國民黨若派出蔣萬安對上民進黨的陳時中，蔣以43.2％勝過陳36.6％；若雙帥對決，蔣萬安以45.4％勝吳怡農27.7％。

根據香港媒體《中評社》報導，台師大公民教育與活動領導學系教授曾冠球在扁系智庫「新臺灣國策智庫」舉行的《2022決戰六都民調系列：台北市長選舉選情初探民調》記者會表示，蔣萬安的優勢是國民黨台北市支持者心目中首選，更獲得泛綠選民、台灣民眾黨的高度支持，且蔣的支持者明顯含括各性別、各年齡層、各類教育程度，老少通吃，實力十分平均，普獲各方支持，或許是蔣萬安媒體形象清新、問政相對理性、不以意識型態掛帥的原因，會是藍營的明日之星。

曾冠球表示，陳時中是民進黨臺北市支持者心目中的首選，是泛綠選民、民眾黨樂意接受的候選人，且陳時中草根性強、親和力也夠。陳任內防疫政績有目共睹，會是民進黨內非常好的人選。除了陳時中以外，民進黨內其他幾位潛在候選人如吳怡農、吳思瑤、高嘉瑜等，目前實力與蔣萬安還有一段差距。

(中時新聞網)