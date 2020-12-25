立法院會表決萊豬相關法案與9項行政命令，民進黨團祭出黨紀，要求黨團成員一致性投票，不過仍有林淑芬、江永昌、劉建國等3立委以棄權方式跑票。民進黨團總召柯建銘說，黨團一定會處理。但是其他立委辦公室及地方服務處都接到民眾打電話嗆聲「為什麼黨內有人可以不投，你卻要投？」

開放萊豬行政命令在立法院闖關成功，雖然民進黨團祭出「一致投票」的決議，卻有3位綠委在表決時棄權未投票。此事在民進黨團內引爆爭議，不少區域立委面臨龐大壓力，有人揚言「寧願被罰10萬，也不要投」。總召柯建銘表示，「很抱歉，一定會送到紀律委員會」。

民進黨嘉義市立委王美惠接受《中天新聞》訪問時一度落淚表示，讓她覺得很難過的是，為什麼我們黨的人會跑票，他們有壓力，難道我們就沒有壓力嗎？大家都有壓力啦，只是說同志之間不是這麼做啦。

PTT網友紛紛聲援表示，「林淑芬何許人，民進黨最慘時，立委剩20幾席，濁水溪以北剩兩席，其中一個就是林淑芬。」、「有種就開除林淑芬啦，就是不敢啦。」、「林淑芬要頂住壓力。」、「高嘉瑜沒有跑票嗎？」、「江永昌中永和跟藍的很競爭，怕選不上吧。」

(中時新聞網)