立法院24日決戰萊豬進口議題，不顧在野黨反對，民進黨靠人數優勢，讓攸關萊豬進口的9道行政命令全部准予備查。豬肉的萊劑殘留新制，也將於明年1月1日起施行。據中時新聞網最新網路投票「萊豬9行政命令全通過，明年開放進口，你滿不滿意這結果？」至晚間11:17為止，認為「不滿意」的網友有3898票，比例高達97.52%，暫時呈現一面倒的狀態。有網友對萊豬將進口忍不住爆氣喊：「X！滷肉飯再會啦。」

《中時新聞網》24日舉行網路投票，以「萊豬9行政命令全通過，明年開放進口，你滿不滿意這結果？」為題進行調查，截至24日晚間11時17分為止，共有3997名網友投票，認為「不滿意」的網友有3898票，比例高達97.52%，認為「滿意」的網友則有92票，比例僅2.30%，「不知道/無意見」的則有7票，佔比0.18%。

網友回應說：「下個月起肉鬆、貢丸、香腸...我家都不吃了。」、「人民從此離豬很遠。」、「恭喜萊豬 賀喜萊豬。」

(中時新聞網)