北京清華大學教授、知名國際關係理論現實主義學派學者閻學通發表新書《大國領導力》，預測未來10年世局，再次重申中國經濟崛起將形成中國、美國主導世界的「雙極論」，世界中心從歐洲轉移到東亞，但沒有真正領導者，因此不會像美蘇冷戰時期壁壘分明，秩序不穩定，但體系不會變動，未來10年沒有冷戰也沒有熱戰，甚至連代理人戰爭都不會發生。

閻學通也是北京清大國際關係研究院院長，他認為中美差距在川普(Donald Trump)任內進一步縮小，因此至2028年為止，世界可能由冷戰結束後美國單極主導變為中、美雙極主導，目前沒有任何國家綜合實力能超越美國1/4和中國1/2，未來10年也不會有國家能達到這種水準。

國際關係的世界中心在閻學通定義裡須符合2定義，首先是領導國戰略競爭核心區域，其次是其中1領導國所在區域，而中、美交集在東亞，「中國若不能成為東亞的主導國就無法實現民族復興的目標。同樣的，美國如果失去在該地區主導影響力，就無法保持其世界領導地位。未來10年裡，中美地緣政治競爭將集中於東亞而非任何其他地區。」

他認為，由於全球化各國互動緊密，美國對中國採取類似冷戰時的圍堵策略難以奏效，而中國不願捲入戰爭影響經濟發展，因此雙方都不會願意提供其他國家任何保護承諾，各國也不會像冷戰時期選邊站後就所有問題都採取一致立場，而是不同問題會根據自身利益來選擇，例如ASEAN(東南亞國家協會)目前經濟上已經選擇中國，但國防安全上卻倒向美國。

這也代表不論是中、美，對其他國家領導力並不如冷戰時的蘇、美，「當美國和中國不能單獨或聯手擔任全球領導，我們無法期望任何其他國際行為體有擔任世界領導的能力。沒有全球領導，全球治理將不可避免地停滯。因此，未來10年在氣候變化、反恐怖主義、非法移民和人口販賣等問題上合作取得進展的可能性較小。」

閻學通指出，核武器的相互毀滅保證使得美蘇沒有發生直接戰爭，這點也將持續，而中國和蘇聯不同，並不重視也不習慣使用代理人戰爭，更偏好以經濟途徑擴大國際影響。但這不代表和平，由於領導國的領導力並不絕對，因此區域大國軍事解決衝突的可能性反而升高，因為他們知道領導國不願介入，因此這個雙極體系下，政治上各國的單邊主義反而會逐漸取代全球多邊主義，冷戰後自由主義體系將進一步被破壞。

他分析，川普將美國經濟利益擺在首位，是因為多數美國人認為中國對美國發起國際領導地位挑戰是基於經濟實力而非軍事實力，因此這也會是拜登(Joe Biden)會延續的優先戰略選擇，2018年起的中美貿易戰可能在未來10年延續，而對他國經濟制裁可能成為各國常用手段，會造成國際秩序不穩定，但聯合國下的國際體系不會有太大變動。

鬆散的雙極體系也代表沒有任何意識形態能建立新的主流價值觀。即使防疫後經濟復甦讓中國體制合法性危機遠不如歐美政治體系，中國也沒有藉機輸出其意識形態，而是更熱衷於利用一帶一路政策、RCEP(區域全面經濟夥伴協定)來擴大經濟影響力和改善國際形象。閻學通認為，這代表各種意識形態百家爭鳴時代來臨。

閻學通主張應該用中國傳統王道型領導來改善世界，「因此這種類型的領導在處理國際事務方面好於歷史上任何其他類型的領導。即使這種類型的領導不能確保建設一個更理想的世界，它將提供最佳機會讓世界比今天更和平。」

(中時新聞網)