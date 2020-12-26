情緒失控、行為脫序⋯⋯孩子到底怎麼了？叛逆，是孩子表達的一種方式，希望被關注、渴望被愛、期盼同儕的認可……他們需要傾聽，也需要陪伴，需要父母能夠多懂自己一點，身為父母，你真的聽見了孩子的聲音？還是只是希望聽見孩子說出你想聽的話……身為輔導室老師，孩子最好的大朋友，要用她教育現場聽到孩子說的真心話，告訴父母們如何用孩子的角度看事情、更了解孩子的想法，並提供實用的溝通技巧，讓你和孩子之間不再只有爭執與冷漠……一起陪伴孩子度過這敏感的叛逆期。

【精彩書摘】

●不只是個性問題這麼簡單

「喂，輔導老師您好。」「您好，請問您是？」

上午十點鐘，接到一通來自某班導的電話，導師覺得妮君在班上的人際關係有問題，希望我能跟她好好聊一聊。

「嗨，妮君，妳好。」下課時間一到，孩子就出現在我的座位後方，身體不斷地顫抖，似乎剛剛才哭過，於是我帶她到諮商室休息，遞了幾張衛生紙，等待孩子情緒穩定下來。

「我在班上原本有兩位好朋友，但我不知道為什麼她們突然都不理我了。」妮君一邊啜泣一邊說著。上個禮拜五老師在音樂課要求分組時，她的兩位好朋友突然無預警地拒絕與她同組，害得妮君成為班上唯一落單的人，她很害怕下次她們又不跟自己一組怎麼辦，於是淚水不斷地掉下來。

「是不是我不夠好？哪裡做錯了？」孩子不斷地自責，陷入一個自我否定的情緒當中。「老師，我現在都只想哭不想笑，是不是生病了？」妮君國小的時候就跟這兩位朋友最要好，不管做任何事她們都會一起行動，三個人之間也沒有吵過架，但這幾天兩位好朋友除了對她不理不睬外，還變本加厲地拉攏其他同學一起排擠她，甚至還出現惡意的言語攻擊。

我只是想要有個人陪

「我爸媽都叫我忍一下就好，可是我只是想要有個人陪，能融入班上而已，誰都好。」妮君的眼淚還是不停落下。她擔心導師的處理方式只會讓兩位好朋友更討厭自己，認為自己就只是個愛打小報告的愛哭鬼，而爸媽也認為這是孩子的個性問題，所以她也漸漸不願意再跟爸媽提起學校的事，「面對這些孤單，妳一定每天都很緊繃，很不好受吧？」跟妮君談完話後，剛好班上最近也出現了撕課本事件，互撕課本的這兩位女主角，正是她的好朋友淑惠與麗芬，所以我也分別約談了她們。她們疏離妮君後被冠上了「霸凌」之罪，兩人之間也開始鬧得不愉快，互看對方不爽，於是分裂後的兩人各自在班上尋求其他同學的認可，組成小團體，互相排擠、攻擊對方。

●她們就是在說我

「其實我超不喜歡班上在那邊搞小團體的」、「我是被迫跟著麗芬一起疏離妮君的」、「她就突然不喜歡妮君啊，也在背後開始講我的壞話」、「那些現在跟她好的人都是表面的，有人偷偷跟我抱怨她是個雙面人」。

「我根本沒有要排擠妮君好嗎」、「妮君很愛黏人，讓我壓力好大」、「淑惠在外面都一直誣賴我討厭妮君」、「同學跟補習班朋友都跑來問我了」、「淑惠根本就是個心機女，整天在背後說我的壞話」。

由於淑惠和麗芬都在批評對方，所以我直接將我的質疑同時傳達給兩人。

「妳有聽到淑惠或麗芬在說妳霸凌妮君嗎？」

「有啊，別人跟我說的。」

「那妳怎麼判斷這是真的呢？」

「真的啊，因為她每次跟別人講話時都一直看過來，竊竊私語的。

那妳也會在背後跟別人說淑惠或麗芬的壞話嗎？」

「當然不會，有時候是她們自己要站在我前面，就以為我在講她，但我們是在聊自己的事好嗎。」

「原來如此，所以淑惠或麗芬她們聊天時看過來也不一定是在講妳們囉？」

其實這三個人都沒有想要惡意排擠或霸凌任何一方，但三個人卻同時都接收到被排擠的訊息，當某一方覺得自己的人際關係較危險時，就會趕緊尋找班上的其他同學組成新聯盟，以避免自己成為落單的人。在新的團體聯盟中，孩子們又會刻意地疏離其他團體，負向地解讀對方的行為，懷疑對方是在講自己的壞話，是在攻擊自己，努力找出對方的把柄，以防止自己成為下一位被孤立的人，而在這過程中因為妮君較為內向、被動，就成了那位最顯著的「受害者」。

（未完待續）

(本文摘自《擁抱叛逆期：輔導室裡孩子的真心話》/四塊玉文創)

【作者簡介】

羅可/專任輔導教師

2016年創立臉書粉專「嘿，我是專輔」，分享任教中的生活點滴及各種經歷。

從小因為雀斑感到自卑，長大後卻也因為雀斑成為一位有力量的人。喜歡笑、也喜歡哭，享受與人接觸的快樂。善於內省、覺察自己的情緒與狀態。有點完美主義，但也愛著自己的不完美。

FB：嘿，我是專輔 @Counseling.tw

《擁抱叛逆期：輔導室裡孩子的真心話》/四塊玉文創

(中時新聞網)