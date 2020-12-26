青少年議題的書籍中，多以心理諮商師或精神科醫師、身心科醫師執筆，從理論的角度切入，往往較少著墨於每個孩子各異的特殊氣質。身為輔導老師，作者天天與孩子接觸，將孩子們之間的相談與輔導所發現的問題，引導的過程記錄下來，更能貼近真實情況，提供家長們最有幫助的相處建議。

◆從老師到家長，都是輔導範圍

書中探討的議題，包括青少年在學校遇到的困難，也討論來自家庭內部動盪所產生的問題，對孩子造成的影響。除了引導孩子，當問題的核心在家長或導師身上時，作者也請家長反思，與導師長談，從各方面解決孩子的困境。

◆具體建議整理完善，讓父母不迷惘

作者以故事鋪陳每個孩子的故事，輔以引導或諮商的技巧，每篇文章的最後，將運用到的技巧或建議，貼心地整理好，讓讀者能夠一目瞭然，再次回顧反芻與孩子的相處之道。

【精彩書摘】

●只要是情緒，都需要被傾聽

「馬的，一群王八蛋。」

重光呼吸急促，忿忿不平說著，還無法從剛剛那件事情緩和下來，對於導師的記過處分也感到非常不爽。

「我可以感受到你很在意大家這麼說你。」

第一節英文課，老師還沒到教室，重光自告奮勇地走到講台前幫忙管理秩序，叫了某位同學安靜後，被同學回嗆：「全班最吵的就是你，你憑什麼管我？」結果重光回嗆了一句：「幹！」引來其他同學的不滿，一起指責他，重光見到此般情景，惱羞成怒地衝到台下抓了那位同學的衣領，舉起拳頭來要打他，而這一幕剛好被英文老師撞見。

允許憤怒出現

每個人都會憤怒，憤怒是個正常的情緒。情緒，是我們對某人某事所產生的一種感覺，我們會因為某個人或某件事而產生不同的反應，很多時候我們在教育孩子時都會告訴孩子「不可以生氣」、「生氣是不對的」，但不斷地否定憤怒情緒，只會導致孩子在生活中更不知道怎麼處理憤怒，這時候孩子可能就會選擇最直接的肢體暴力來處理。

讓孩子們了解每個情緒的出現都是正常的，覺察與辨識自己的情緒，每個人都可以擁有正面和負面的情緒，但不要讓情緒控制自己，我們必須當情緒的主人。誰說「憤怒」就一定是壞的情緒呢？

憤怒可以產生力量，促進我們與人交談，表達出自己的想法與感受；憤怒也可以激起我們想要改善現狀、增強控制生活的動機，但憤怒同時也會讓我們無法思考與行動，容易引起別人異樣的眼光，甚至引發攻擊行為，所以任何一個情緒都會有其正向和負向功能，端看我們如何運用。

●專輔老師這樣做……

「為什麼不會學習忍耐呢，都已經國中了。」面對導師的指責，我非常不認同，我能理解導師的不悅與無力感，但我們也需要去理解孩子們的憤怒情緒，即使孩子憤怒後出現的暴力行為是不對的，但他的情緒也是需要被傾聽的，特別是傾聽其情緒背後的需求與渴望。

我能理解你

「你能跟我說說剛剛發生了什麼事嗎？」

「導師不是都跟妳說了嗎？」

「嗯，但我想聽聽你的說法，因為我知道你會這麼生氣一定是不小心失控了。」重光對自己很沒有自信，學校課業無法擁有良好的表現，也沒有其他專長，但又期許自己可以被大家喜歡，成為班上的萬人迷，所以選擇搗蛋的方式來引起同學和師長的注意。

那天，他好不容易鼓起勇氣想為英文老師管理秩序，結果卻換來同學的批評，也沒有一位大人願意坐下來聽聽重光怎麼說，理解孩子生氣的背後，其實是因為難過，以及對自己的失望，導師只是一味地叫他要忍耐，卻沒看見他憤怒下那充滿淚水的雙眼。

面對因憤怒而打人的孩子，儘管我知道孩子有錯，我也不會馬上指責，相對的我會先邀請孩子還原現場，聽聽他們的故事版本，然後在孩子的描述中，去理解孩子是怎麼看待整個事件的？跟著他的角度去感受、同理，讓孩子知道：「我能理解你為什麼這麼生氣」。

（未完待續）

(本文摘自《擁抱叛逆期：輔導室裡孩子的真心話》/四塊玉文創)

【作者簡介】

羅可/專任輔導教師

2016年創立臉書粉專「嘿，我是專輔」，分享任教中的生活點滴及各種經歷。

從小因為雀斑感到自卑，長大後卻也因為雀斑成為一位有力量的人。喜歡笑、也喜歡哭，享受與人接觸的快樂。善於內省、覺察自己的情緒與狀態。有點完美主義，但也愛著自己的不完美。

FB：嘿，我是專輔 @Counseling.tw

《擁抱叛逆期：輔導室裡孩子的真心話》/四塊玉文創

(中時新聞網)