再過幾天就要揮別2020年，又要迎接新的一年了！每年的年度回顧都讓人不禁感嘆：「哇，今年真的發生了好多事～」回顧今年，小編認為，與往年相比有很大的不同，光是新冠狀病毒肺炎疫情就搞得全世界人仰馬翻，許多人也大嘆今年真的很不好過……；回顧過往的種種，是否有許多難以忘懷的回憶，至今仍在腦海縈繞？時值歲末年終之際，本周小花平台引述日前Google公布「2020台灣年度搜尋排行榜」，揭曉最受網友關注的熱門關鍵字有哪些？並進一步整理2020年小花平台最受讀者青睞的精采文章有哪些？以下跟著小編一起來回顧吧！

Google公布台灣年度搜尋排行榜

首先，先來看看Google公布的「2020台灣年度搜尋排行榜」，除了時事新聞外，引起討論話題的中國、韓國熱門夯劇諸如：《愛的迫降》、《以家人之名》、《夫妻的世界》也榜上有名，前10名排序結果如下：

NO1、美國總統大選

NO2、武漢肺炎

NO3、動滋券

NO4、劉真

NO5、小鬼

NO6、藝FUM券

NO7、愛的迫降

NO8、以家人之名

NO9、川普

NO10、夫妻的世界

接著，2020年小花平台最受讀者青睞的精采文章，在保險專題部分整理點擊率最高前10名排序如下：

NO1、填寫保單受益人掌握「3要1不」原則 想讓誰當受益人由你做主！

NO2、《專題報導》本土AI推手陳昇瑋44歲腦出血辭世 5症狀揪出致命未爆彈

NO3、《專題報導》從蔣友柏離婚看現代人速食愛情：婚變風暴來襲，你保障了嗎？

NO4、已經有保險還要再買？4種情況建議你：非買不可！

NO5、超過8成台灣人擔心自己失智…預防失智「超前部署」你可以這麼做！

(中時新聞網)