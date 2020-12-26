根據行政院主計總處最新統計數據指出，今（109）年經濟成長率預測值為2.54％、平均每人國內生產毛額（GDP）為27,371美元，而中央銀行另也公布，國人購置住宅貸款（房貸）和建築貸款（土建融）再創房市反轉以來新高、分別來到新台幣7.88兆元和2.37兆元，房市人氣、買氣持續強強滾！

政府優惠房貸有哪些？「首購族」你夠資格？

面對此一房市趨勢，值得注意的是，平均首購年齡呈現持續攀升的狀況，根據房仲業者統計分析，最願意背房貸的年齡層落在30至40歲的青壯年族群，其中35歲以上「首購族」平均購買總價超過千萬元以上、45歲以上則是貸款金額超過800萬元以上，這與近來國人普遍晚婚甚至不婚也不無關係！

鑒於台灣「首購族」年齡愈來愈大，政府為協助中低收入戶及近2年內有買房置產的房貸一族，由內政部提供有「青年安心成家方案」，在每年的7、8月公開申請，可與財政部公股銀行的「青年安心成家購屋優惠貸款」並行使用；換句話說，如果能順利取得內政部與財政部的政策性住宅補貼貸款，等於是拿到了2筆房屋貸款。

其中，內政部的「青年安心成家方案」適用於年齡20至40歲的「首購族」青年，但是如果是需要換屋的青年則將年齡提高至45歲以下，凡是在申請前2年內新婚購屋或是育有子女購屋者，其家庭成員均無自用住宅或是僅有1戶住宅且該住宅於申請日前2年內購置並已辦理貸款的住宅，即可提出申請；至於財政部的「青年安心成家購屋優惠貸款」則提供給年齡20歲以上且本人及其配偶名下都沒有自用住宅的民眾申請。

值得一提的是，財政部公股銀行的「青年安心成家購屋優惠貸款」，有8家公股銀行提供貸款，包括：台灣銀行、土地銀行、彰化銀行、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、合作金庫銀行及台灣中小企業銀行等，凡是申請日前6個月起所購置的住宅，貸款成數最高8成核貸、貸款額度最高800萬元、貸款年限30年、寬限期3年都不變。

至於8家公股銀行承作青年安心成家貸款方案的內容基本上大同小異，主要差別在於「手續費」上，除了會有一個開辦費加上信用查詢費外，一旦銀行判斷個人還款能力不足，就會要求額外提供信用貸款保證人，此時就需另再加上一筆貸款保證人的信用查詢費。

據了解，目前各家銀行手續費以台灣銀行的3,300元最低、其次是台灣中小企業銀行的3,600元，接下來諸如：彰化銀行、第一銀行、兆豐銀行、土地銀行及合作金庫銀行手續費落在5,300至5,600元不等，至於華南銀行則是如果貸款至800萬元，手續費高達8,300元為目前最高。

(中時新聞網)