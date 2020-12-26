娛樂8點半》相信有看《哈利波特》系列電影的觀眾，對於第6集「混血王子的背叛」印象深刻，哈利波特藉由畢業生遺留的課本，逐步發現「混血王子」就是身為麻瓜與巫師混血的石內卜教授，給自己取的代號，揭開他自小因血統與個性受到困擾、欺凌的歷史，這樣的人設似曾相似，香港影帝黃秋生的身世猶如「亞洲版混血王子」，身為中英混血的他，2017年他從臉書開始了尋親之旅，還被BBC報導，過程感動無數人。

集影帝、視帝、劇帝於一身的男星黃秋生，曾透露自己是中英混血，他知道爸爸是曾任職港府英國高官的Frederick William Perry，但在他4歲時，就拋下了母子倆回英國，黃秋生因此與母親相依為命，因為混血兒臉孔以及窮困，讓他遭同學欺負，被笑是「鬼佬」、「雜種」，他也習慣了用拳頭保護自己並解決事情，被當作問題少年，媽媽則是忙著工作維持生計，無暇顧及教養，還曾發生媽媽在深夜時段當幫傭，工作一週身體就出狀況，黃秋生陪著母親去辭職，家當被雇主從門縫扔出，被如乞丐般對待，身世堪憐。

黃秋生以《八仙飯店之人肉叉燒包》中的殺人魔一角，成了香港影史上唯一以三級片拿影帝的傳奇人物。(中時資料照片)

黃秋生從中學就開始賺錢養家，什麼工都做過，但因學歷關係，工作都難以長久，他也因此在1982年進入亞視演員訓練班，一樣是為了賺錢才當演員，即使是超小的角色他都演，有演出就有收入勉強餬口，而在當年，「混血兒」不似現在吃香，甚至被視為異端，因此黃秋生演出的多是大惡人不然就是艷情片，結果1993年世人看見了他在《八仙飯店之人肉叉燒包》中演出殺人兇手，精湛演技讓人為之驚艷，黃秋生因此成了香港影史上唯一靠三級片拿影帝獎座的影星。

多年來黃秋生在影壇屢創佳績，但心裡一直有個懸念，就是希望找到親生父親，他曾在臉書張貼黑白全家福照，希望藉由網路的力量尋父，事情被BBC報導了出來，第一時間雖沒能找到爸爸，卻聯繫上他同父異母的雙胞胎哥哥John及David。

黃秋生po文尋親後，在2018年初更新調查結果，表示查到了生父Frederick在1955年帶著妻子Vera Marjorie來到香港，育有一個女兒Vera Ann，以及小3歲的雙胞胎兒子John William和David Frederick，如今手足都70好幾了，而BBC中文網在2018年上傳了相關影片，感人曝光黃秋生尋親之旅有了收穫，John及David在郵輪之旅的途中，被告知黃秋生尋親的消息，他們一回到澳洲的家，立刻確認了黃秋生貼出的全家福中的人物，確定影中人就是自己的父親，對此感到驚訝不已，不敢相信千里之外，還有一個弟弟。

黃秋生心有懸念，就是想尋得生父。(中時資料照片)

起初John和David不知如何聯絡黃秋生，最後是輾轉寫了e-mail給黃秋生的神戲劇場，表示兩人是他的「half-brothers at least」，期盼兄弟團圓，最終在2018年3月20日飛抵香港，見到了弟弟黃秋生，3人興奮、開心與感動都寫在臉上，黃秋生更以「Amazing(神奇)」、「Impossible(不可能)」、「miracle(奇蹟)」，來形容跟親哥哥相認的時刻。

但可惜的是，他們的爸爸Frederick早在1988年過世，三姊弟從不知爸爸有過這段感情，相信在1972年過世的母親Vera應該也不知情，至於小弟是亞洲影帝級人物，John和David則笑稱事前一無所知，見面後弟弟也毫不擺架子，只感到溫馨，但相信他們的老爸如果還在世，知道兄弟遠渡重洋團聚，必定感到很欣慰。

黃秋生對感性地說，跟血親兄弟團圓讓他整個人都改變了，「發覺原來也有值得我開心的事情」，兄弟三人在機場告別時，立誓要「永遠在一起」，黃秋生透露爸爸曾在信裡說，只要他是好孩子，就會幫他搞定一切的事情，「大概他現在覺得我是好孩子了」，短短幾句話，讓人為之動容。

(中時新聞網)