iPhone代工大廠緯創的印度工廠因勞權糾紛驚傳暴動，蘋果撂話將其列入觀察名單。

今昔相比，蘋果的ESG火力似正重新調校，開始瞄準「製造代工廠」。

超過千名的印度籍員工狂亂湧入，拿著球棒、石塊攻擊廠區⋯⋯。2020年12月12日，蘋果代工廠緯創位於印度卡納塔克（Karnataka）邦的那薩普爾 （Narasapur）工廠發生暴動，40英畝的廠區內，印度員工火爆抗議公司未按時支付薪資，也並未兌現原先答應的加班費。

一般民眾對印度卡納塔克邦也許不熟悉，但其實它的來頭不小——有印度矽谷之稱的科技重鎮班加羅爾（Bangalore）就位於其內，包括台積電、研華科技等台灣科技公司，都在班加羅爾設有據點，緯創也在班加羅爾Peenya工業區擁有一家iPhone組裝廠。

緯創有13年印度經驗

員工暴動讓人大感意外

此次的事主緯創，早於2008年就在印度成立科技服務公司，更是相當早就在印度設廠的電子5哥，除曾與當地通路商Optiemus成立合資工廠外，在卡納塔克也擁有3家獨資的工廠，「印度經驗」可說相當深厚。在暴動發生前，緯創還正積極與印度政府協商擴建廠房、新蓋倉儲的計畫，此刻發生暴動，令業界大感意外。

緯創的那薩普爾廠區2018年才正式成立，主要負責組裝舊款iPhone SE，不過此廠區似乎正為了承接新款iPhone 12、12 Mini訂單而大幅擴張，根據2020年8月印度媒體《新印度快報》報導，緯創計畫將該廠區員工從2000名擴增至10000名，並透過當地仲介大力擴編，為日後的事件埋下伏筆。

暴動發生後，蘋果馬上前往該廠區調查，並在12月19日發布聲明表示，緯創工廠違反了蘋果《供應商行為準則》（Supplier Code of Conduct），包括未落實工時管理流程、延遲支付部分工人2020年10月、11月的薪水。蘋果在發給印度媒體的聲明中提及，「我們非常失望，將會立即採取一些措施。」在完成矯正措施前，將會把緯創放在觀察名單內，「緯創將不會從蘋果獲得新業務。」

緯創緊接著出面滅火，除了道歉並解雇印度業務副總，也承認在工時、支付薪資時間與加班費出現問題。然而對於進一步相關處理，一律以「不針對單一客戶發言」回應。

對於蘋果火速出手，廣發證券海外電子產業首席分析師蒲得宇提出觀察，他表示，蘋果大約從2019年開始逐步加大對勞權、人權、環境保護、節能議題等ESG（環境、社會、公司治理）相關問題的關注，「供應商要開始配合（蘋果）對相關議題的要求，當然，蘋果也開始懲罰一些違規的供應商。」

供應商準則玩真的

過去重點在衝突礦產

事實上，蘋果早在2005年就推出第一版《供應商行為準則》，但過往的關注重點似乎更多是放在最上游的原料供應商。據蘋果《2020年供應商責任進度報告》資料，自2009至2019年的11年之間，蘋果總共刪除了145家供應商，其中僅22家是「製造商」，其餘123家都是與上游原料相關的冶煉、精煉廠，稽查重點多半放在「衝突礦產」相關情節。

衝突礦產：指在武裝衝突、人權侵害狀況下所開採的礦產。

就連因為「富士康員工連續墜樓」而讓蘋果一度備受責難的2010年，蘋果固然加大力度稽查零組件和組裝供應商的勞動條件，也發現了10家工廠雇用未成年勞工、18家工廠存在「非自願勞動」等情節，但這28家工廠中，僅一家因為雇用多達42位未成年勞工而遭終止合作。至於當年的風暴中心富士康深圳廠區，蘋果在報告中特別用專章說明調查結果，僅強調富士康緊急處理得宜，並未提及任何處分。

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《今周刊》第1253期

(中時新聞網)