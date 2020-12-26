為阻止中國５Ｇ崛起，美國對華為大力道制裁，使諾基亞、愛立信接獲更多訂單，台廠可望大啖轉單，加上白牌商機發酵，台灣網通廠明年營運值得期待。

美中角力自一八年起一路延燒至今，範疇從貿易戰升高的國安議題，為保護自身國家安全、避免中國竊取相關技術來壯大實力，美國制裁中國業者動作頻頻，日前更進一步增加約八○間企業列入美國商務部的實體清單，據外媒報導指出，目前該實體清單中已包含逾二七五家中國公司及聯屬公司，尤其視為中國５Ｇ發展命脈的重點企業華為及其下附屬機構就占超過一五○家。

５Ｇ時代到 網通股備戰

華為是全球最大的電信設備供應商，今年第二季更擊敗三星，成為全球最大的智慧型手機廠，同時，華為也是全球５Ｇ技術的領導者，擁有全球多達三一○○餘項５Ｇ專利。華為來勢洶洶，使美國視其為眼中釘，積極推動全球電信產業「去中化」，近來包括英國、澳洲、紐西蘭、瑞典、日本等國家，均陸續宣布禁止或限制使用華為５Ｇ設備，轉而向諾基亞、愛立信、三星採購，有望進一步帶動台灣供應商受惠轉單效益。

此外，隨著５Ｇ基地台建設在各國陸續啟動，為了降低建設成本，打破既有國際品牌大廠寡占壟斷的局面，由全球主要電信營運商所提倡的開放式架構（O-RAN），也加速擴大發酵，積極推動電信業擴大採購白牌設備，有望帶動數千億元商機。再加上國內行政院也規劃加速５Ｇ網路建設，不僅提出五年二六六億元的補助方案，第三年起更強調要採用國產設備。

台灣網路通訊設備產業經過數十年發展，目前在全球通訊產品市場中，不論是小型基地台、交換器、路由器、ＣＰＥ用戶端設備、機上盒等，都已占有舉足輕重的地位。法人認為，明年全球５Ｇ基礎建設將顯著回溫，預估光是中國基地台建設就將達八○萬台，高於今年的六○萬台，且小型小型基地台需求也高達十萬台，可望帶動台灣相關供應鏈包括網通設備的中磊、啟碁、智邦、合勤控、正文，以及光通訊的聯亞、眾達ＫＹ、統新、東典光電等，明年營運表現值得期待。

需求升溫 合勤控獲利增

合勤控上半年受到疫情影響，供應端及歐美市場表現受限，所幸隨著遠距上班、上課浪潮推動，以及遊戲產業蓬勃發展，加上疫情造成的供應鏈斷鏈憂慮刺激電信運營商第二季起加強資本支出，促使下半年網路設備與光纖需求轉強，在訂單升溫之下，合勤控得以嚴選訂單，汰弱留強，單季獲利在第二季就已經轉虧為盈，第三季重回過往水準。（全文未完）

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《先探投資週刊2123期》

(中時新聞網)