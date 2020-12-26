30歲吳姓單親媽媽疑不堪生活壓力，2月16日清晨於新北市五股區某汽車旅館餵藥並勒斃2名年幼子女後輕生，39歲陳姓前夫衝到旅館找人時，發現2名子女已死亡，吳女仍有意識，送醫搶救。新北地院一審重判吳女死刑，全案仍在上訴中。

據了解，吳女離婚後獨自撫養8歲女兒及6歲兒子，但工作不穩定，適逢失業經濟拮据，只好寄宿在哥哥家，但因故爭吵，2月13日負氣帶孩子投宿汽車旅館，預定18日退房。

不料，2月17日清晨4時許，吳女突傳簡訊給陳姓前夫，除抱怨生活困難，更 開口借錢，陳男查覺有異，趕緊打電話給吳女，吳在電話中語氣絕望，直說快撐不下去，並留下一句「孩子的身體已經冰冷了」嚇得陳男立刻衝到旅館找人。

陳男與櫃台人員敲打房門皆無回應，進房查看後，驚見2名小孩已無生命跡象，吳女則倒臥在一旁，仍有意識，趕緊撥打119求救。

警消到場時，發現2名幼童已死亡，一旁還遺留吳女的抗憂鬱症藥物，由於吳女意識不清，無法詢問案情，吳女哥哥接獲通知趕到後泣不成聲，透露吳女沒有相關病史及輕生念頭，不知道為何會發生憾事 。

檢警相驗2名幼童遺體後，發現2童脖子上疑有勒痕，吳涉嫌殺死2 名子女，檢警待吳女意識清醒後進行偵訊，偵結後依殺人罪嫌起訴。

據悉，吳女和2名孩子為列冊的低收入戶，每月領取5604元補助，學校又提供5000元的急難救助金，2月13日時曾接獲通報前往訪視，吳女當時表明自己情緒不穩、經濟壓力大，有固定就醫且服藥。

新北地院審理時，吳女雖坦承犯行，但合議庭認為，她在案發後從未向前夫等被害家屬道過歉，也不認為自己有錯，甚至曾說「這7年來都是我在養2個小孩，要面對所有輿論壓力和異樣眼光，生病、不舒服也要我24小時照顧」，試圖正當化殺害子女的殘忍行為。

合議庭認為，可見吳女有泯滅人性的反社會人格，教化顯非易事，且她的殺害手法極端惡劣，若不與社會永久隔離，日後重返社會，恐又因情緒管理不佳產生壓力，以相同手段侵害他人生命，特別是弱小的幼童，法官更直言「不判處死刑，有違天理」。法院審後於11月25日判處吳女死刑，且褫奪公權終身，目前全案仍在上訴審理中。

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