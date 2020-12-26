新北市新店區在今年3月13日晚上發生恐怖隨機殺人血案！33歲的林姓男子騎著機車前往中正路超商門口準備接姊姊下班，不料傳完「我到樓下了」訊息後，卻遭23歲王姓男子持生魚片刀從背部猛刺1刀，林男急救後宣告不治。

據了解，林姓騎士是家中獨子，性格乖巧又孝順，林父接獲噩耗後難以接受，聲淚俱下地表示「希望法律可以給王嫌最嚴厲的制裁！」。

據了解，林男有3個姊姊，林父悲傷表示，當時為了拚一個兒子，才奮力生出林男，他也相當乖巧，從小跟著父親做裝潢工程，閒暇之餘也會參加宮廟遶境活動，平日生活單純，每天都會接送二姊上下班，沒想到卻在遇此死劫。

林男胞姊下樓時發現弟弟的機車倒在地上、一旁還有血跡，一度以為發生車禍，撥打弟弟電話，第1通並未有人接聽，再撥1通就是志工接起的電話，告知弟弟已傷重不治的消息，胞姊頓時崩潰痛哭。

王嫌隨機殺人後短短20分鐘就遭警方逮捕，王嫌臉書也隨之曝光，意外的是，王嫌長的白淨俊俏，自介上還稱自己有「解離性人格」，還自稱是「小鄭容和（鄭容和為南韓歌手）」。

令人驚悚的是，外表看似陽光的他，手臂內外側卻有多道明顯刀疤，似乎曾因情緒不穩而自殘。王嫌落網後向警方表示，他從國中開始就出現「心理解離、精神分裂」狀況，每半個月就要到精神科看診，早晚都要服藥，如果他精神失控就會出現自殘、殺人、殺完人後再自殺3種情況。

王嫌表示，案發時是與妻子到新店採買必需品，晚上忘記吃藥，加上晚餐問題與妻子爭吵，才會失控殺人。當警方告訴他遭刺的林姓騎士已不治身亡時，他卻僅冷回「喔」。

檢方偵查認為，王男僅因與妻子因用餐地點意見不合，為發洩情緒、報復其妻不順從其意，隨機挑選不認識、無任何仇恨、過節之無辜被害人下手，堪認被告心態可議，惡性重大。另王男行凶後，被害人坐在人行道上看向王男背影，發出淒厲之求救聲，臉上表情甚為驚恐，但王男竟視若無睹，甚至立即駕車逃逸。

被害人生前突遭陌生人背刺之精神恐懼及其身體之痛楚，非文字所能形容，且令被害人家屬承受驟失親人之痛苦，造成無法彌補之損害。另王男於本案發生後，始終否認具殺人犯意，藉詞脫罪，且尚未賠償被害人家屬，犯罪後之態度難認良好等節，建請量處最嚴厲之刑，目前本案還在審理當中。

(中時新聞網)