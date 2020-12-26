賴姓女子（左）遭洪姓男友（右）及吳姓友人壓至三峽山區開槍打死。（摘自臉書／賴佑維桃園傳真）

28歲洪男疑因懷疑27歲賴姓女友劈腿，在今年3月初夥同吳姓好友與胞姊，將賴女押到新北市三峽插角山區，槍殺害後棄屍山中。洪、吳犯後繼續逞凶鬥狠，7天後約潘女到吳男住處聊天，因透露打死賴女，潘女大吃一驚向友人求救，反遭洪吳懷疑洩密；洪還神智不清，以為潘是前女友回來報仇，幸警方救援，免讓潘女也成槍下亡魂。

警方3月19日將涉案的洪姓姊弟移送新北地檢署，檢察官認為洪男涉犯殺人罪嫌重大，有勾串逃亡之虞，向法院聲押禁見；洪女2萬元交保 。

警方調查，賴女3月1日與洪姓男友吵架，被洪和其吳姓友人押到三峽，疑遭開3槍打死棄屍山區。吳男8日約潘女到住處聊天，初見面的洪男疑殺人後心虛，神智不清，直說潘女是賴姓前女友，質疑是否要報仇？潘女大吃一驚，連忙向賴姓男友人求救，洪、吳發現嗆聲要打死潘、埋在賴旁邊。

潘女被迫誘出賴男，害賴被毒打、甚至被槍傷，幸鄰居聽到槍響報警，才讓吳、洪落網。潘女擔心被報復，向警方謊稱是債務糾紛，她說不認識賴女，希望司法為賴女討回公道。

友人透露，因賴女朋友多，常和男姓友人聊天，洪多次懷疑賴女劈腿，2人常為此吵架，賴女仍在臉書放閃，還開心為洪男慶生，沒想到洪竟亂吃醋，在自己生日該日打死賴女，但洪矢口否認犯案。鄰居說，吳的養父今年初過世，他繼承近億元財產，沒想到誤入歧途。目前本案仍在法院偵辦當中。

(中時新聞網)