吳男及熊女兩人因為店面租讓與林女發生糾紛，兩人憤而將林女殺害後裝入桶子裡棄屍。（圖／翻攝畫面）

高雄桶屍情侶檔嫌犯認罪，承認是因盤讓卡拉OK起口角，才勒死林姓婦人埋屍。（圖／報系資料照）

高雄市捷運橋頭糖廠站附近今年4月2日驚傳桶屍案，檢警比對失蹤人口，查出死者為61歲林姓婦人，家屬6年前在鳳山報警協尋。檢警會同法醫複驗，發現她的喉嚨甲狀軟骨、身體四肢都有骨折，研判遭人殺害。警方在近一個月後，逮捕吳姓及熊姓情侶檔兇嫌，殺人動機竟是為了卡拉OK店盤讓糾紛引發。

檢警根據指紋比對，確認死者是年齡61歲，戶籍在高雄鳳山的失蹤人口林婦。法醫昨複驗發現遺體喉嚨甲狀軟骨有骨折現象，四肢 及身體等部位也有骨折，或疑似出血等傷勢，確定是外力造成。

林婦遺體是被整地工人發現，當時駕駛挖土機的工作人員，挖掘時就感覺勾到東西，上前一看，赫然發現是1具女性遺體和塑膠桶的蓋子。警方調查，林婦是遭人以蹲坐姿、頭上腳下方式硬塞進塑膠桶內，再帶到橋頭區掩埋。

由於林婦生前疑牽涉其他案件，因此，警方在找尋2014年前後的失蹤人口時，從20幾名可疑人士中將她挑出比對，經指紋比對確認身分。

警方調查發現，林女在失蹤前，疑因卡拉OK店盤讓事宜與45歲吳男及53歲熊女起糾紛，且在林女失蹤後，2人形跡可疑，經多日蒐證後，在4月27日下午搜索2人住處並拘提到案。

2嫌供稱，林女原先答應盤讓鳳山五甲地區的卡拉OK店，也付了幾千元訂金，之後林女卻反悔不願盤讓，2人向林女索討訂金時，因一言不合爆發口角及肢體衝突，導致林女受傷。

2嫌辯稱，因擔心林女告他們，就由吳男駕駛名下的廂型車搭載熊女，將林女放置後車廂，於楠梓、橋頭地區繞行，未料林女在途中斷氣。

接著，2嫌開車購買大型橘色垃圾桶、鹽酸及水泥等物品，將遺體脫去衣服後，裝入大垃圾桶後倒入鹽酸，並以水泥覆蓋，再把裝屍塑膠桶埋入橋頭糖廠捷運站外空地棄屍。

專案小組認為，2嫌雖坦承犯案，但說法避重就輕，似乎要逃避較重的殺人罪責。法醫相驗屍體時，發現林女脖子上有勒痕，疑似遭人勒斃，但2嫌辯稱當時是徒手毆打林女，並互推對方才是主嫌。橋頭地檢署訊問之後，認為吳、熊二嫌所犯為殺人、毀壞、遺棄屍體等重罪，而且有逃亡及串證之虞，訊後向法院聲請羈押獲准，目前本案還在審理當中。

警方偵訊後將吳嫌（前）、熊嫌（後）依殺人等罪嫌移送橋頭地檢署複訊。（中時資料庫）

(中時新聞網)