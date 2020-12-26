理財周刊發行人-洪寶山。(圖/理財周刊提供)

每年到了年底，各大投資機構按慣例發表來年的投資展望，通常市場最關注的就是高盛的十大問題，很不幸的，年初沒人料想到百年大疫橫空出世，結果高盛僅在「美國的平均關稅水平不會上升」、「聯準會修改通膨目標」這兩個問題上預測準確，有點尷尬。好在終於要送走了上竄下跳的2020金鼠年，準備迎接2021金牛年，不能免俗的，理財周刊也來預測2021年的產業趨勢展望。

美元指數可能跌破十年均線 鐵礦石 貨櫃 黃小玉延續多頭

疫情是這兩年影響投資決策最主要的變數，能不能控制住，就看明年的春季，參考百年前西班牙大流感的三波傳染高峰期分別為1918年春季、1918年秋季、1919年冬季至1920年春季，因此一般而言，普遍預期這次新冠病毒沒經歷2021年的秋冬考驗，就不能輕易說終結疫情。

2020年已發生的全球央行同步寬鬆、十四天邊境管制、新興市場經濟復甦快於歐美，會延續到2021年，所以可預期新興市場貨幣會走強，美元指數跌破十年均線的90點支撐的機會頗高，鐵礦石、貨櫃、黃小玉等農產品都有延續多頭的可能。

疫情迫使企業加速數位轉型，許多品牌廠為了降低斷鏈風險，將驅動供應鏈數位化，過去數位化聚焦在自動化生產線，但隨著疫情影響，生產履歷數據透過大數據收集分析，加上演算法的突破，建立生態圈，尤其是醫療數位化開發出可預測、精準化、個人化的醫療器材或產品流程。

拜登經濟學成華爾街投資顯學 新能源車是可預見的未來趨勢

拜登經濟學成為華爾街下一個投資顯學，拜登上任後的第一天就要重返巴黎協議，綠能減碳已經被中國列入十四五計畫的重點項目，全球七大車廠預定在2025年後停止生產燃油車，特斯拉納入標普500，皆顯示新能源車是可預見的未來趨勢。

從燃油車轉移到電動車，最大的差異就是車用電子晶片的用量暴增。偏偏遇上了iPhone 12的5G超級換機周期，以及遠距辦公教學用的筆電需求，八吋晶圓產能擁擠，新能源車需求增加造成的晶片荒，目前排隊已經排到明年第二季。於是半導體大廠透過併購發展多元運算架構，以布局新興應用領域，ASIC在特定應用的運算能力與低功耗是多元運算架構的重點，2020年併購總金額創下半導體產業歷年來併購金額最大的一年，推動半導體產業質變。

東京奧運會確定明年舉辦 5G商轉應用最大平台

延宕一年的東京奧運會確定明年舉辦，這屆奧運會將是5G商轉應用最大的平台，日本將傾力展現高科技的奧運，2021年AR眼鏡將改採外接智慧型手機的設計，透過終端跨領域的整合，讓智慧型手機成為AR眼鏡的運算平台，讓奧運比賽選手的精彩演出，更生動的展現在世人眼前。

同時透過與5G智慧型手機結合，除了能更順暢運行各種AR APP之外，也能依靠智慧型手機的連網實現各種個人影音娛樂功能，推動AR眼鏡普及。

此外穿梭在選手村與賽場的無人駕駛有可能是東奧另一個展現科技亮點，透過奧運會展現在世人面前，無疑是人工智慧應用在汽車安全最好的宣傳。

車輛安全科技的演進從車外走向車內，感測技術朝向整合車內駕駛人狀況與車外環境的方向發展，受到各項ADAS系統搭載率快速攀升，導致不斷發生駕駛人依賴系統而忽視前方路況的事故，所以駕駛人監測系統(DMS)在自動駕駛的發展過程中是不可缺少的必要條件，系統不但要能夠進行偵測與提醒，更要能判斷駕駛人的接管能力並適時與適度的介入車輛控制，預期該技術與功能將快速出現於量產車上。

量子科技是美中科技新戰場 未來量子電腦無須使用晶片

在漫威電影的蟻人Ⅱ亮相的量子科技，是鴻海董事長劉揚偉點名台灣下一個必要發展的科技，美中角力從國防戰到太空，再打到5G科技冷戰，量子科技成為美中下一個科技新戰場。

IBM、Google、Intel致力於發展量子電腦，企圖搶占市場先機與話語權，中國也不甘示弱，為了擺脫半導體卡脖子問題，除了一方面加緊推進晶片的先進製程，另一方面十二月四日中國科學院研製的量子電腦原型機「九章」，運行速度超越Google達一百億倍，稱已在「量子霸權」佔一席位。

重點是九章根本無須使用晶片，而是採用光子探測器、雷射系統等傳輸，其意義不僅在量子技術主導權，還可能顛覆科技對傳統晶片技術的仰賴。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊1061期》)

《理財周刊1061期》

(中時新聞網)