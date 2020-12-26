網紅館長陳之漢遭槍擊倒地鮮血直流（林口警提供／戴上容新北傳真）

館長中槍後不忘開直播，表示若自己撐不過去，就請大家繼續弘揚他的精神 (圖／館長臉書直播截圖)

館長陳之漢8月28日凌晨2時許遭槍擊，23歲劉丞浩犯案後攜槍到派出所投案，警方破解劉嫌使用的iPhone手機，清查出劉嫌為竹聯幫寶和會成員，經過2個月偵辦，在10月7日、8日一舉逮捕寶和會46歲會長林修伯等10嫌，幫派成員幾乎落網宛如「被抄家」。

23歲男子劉丞浩（左二）對館長陳之漢連開3槍，遭警方移送至新北地檢署時，全程低頭不語。（戴上容攝）

劉嫌於8月28日深夜11時在內湖港墘路便利商店前，攔下黃男駕駛的計程車載往館長位於林口的健身房，在超商買3罐啤酒「補強」醉意，在計程車上等近3小時。

凌晨2時22分，劉嫌見館長在助理簇擁下步出健身房，隨即衝下計程車，跑到館長的休旅車旁強行拉開車門，從斜背包中掏出手槍，朝館長近距離連開3槍後，快步逃回計程車。

館長遭槍擊後當場倒地，右上臂、右大腿、右小腿中3槍，其中1槍貫穿右手臂，反彈擊中右大腿，另1槍擊中館長右大腿，造成粉碎性骨折，彈頭卡在腿內，最後1槍則擊中右小腿子彈卡在右腳踝，但當時意識清楚先開起直播。

館長在直播中說，「如果我不幸死的話，請大家一定要傳承我的精神，請大家照顧我的老婆跟小孩，還有我的媽媽，拜託大家。」談話中穿插痛苦哀號。

劉嫌行凶後跑回計程車，指示黃姓運將開車到林口麗園街口，支付3000元車資後，凌晨2時30分許步行到文化派出所投案，偵辦中劉丞浩不願開口，要求要有2律師陪同才要製作筆錄。

檢警調查，劉嫌行凶前刻意與館長發生衝突，犯案後無業卻可以請來曾任法官、檢察官等要職的律師郭力菁，此外，使用槍枝有外號「沙漠雛鷹」的傑里科941半自動手槍，來源郭嫌也刻意製作斷點，辯稱是已故友人借放。

警方專案小組抽絲剝繭，儘管劉嫌不願意配合解鎖iPhone手機，仍透過刑事局解鎖手機，手機內所有對話紀錄、資料幾乎清得一乾二淨，連年輕人常使用的臉書、IG、Line等社交軟體也清得相當乾淨，但凡走過必留下痕跡，仍讓警方掌握到劉嫌與竹聯幫寶和會成員有聯繫。

專案小組發現，寶和會成員陶彥誠去年6月涉及北市內湖區槍擊案，案發前即藏匿於劉丞浩所承租的藏匿處，更加鎖定竹聯幫寶和會涉及館長一案。

警方經過2個月蒐證寶和會後，逮捕會長林修伯、副會長梁智勝及幹部施俊吉等10人。發現寶和會另外涉及酒店內恐嚇勒索及綁架勒贖，訊後依違反《組織犯罪防制條例》、殺人未遂、擄人等罪嫌移送新北地檢署偵辦中。

(中時新聞網)