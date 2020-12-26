徐男將女桶屍藏在豐原廢棄老厝。（陳淑娥攝）

以男子徐德益為首的土地詐貸集團，3年來分別疑因懷疑旗下成員侵吞贓款、與掮客買賣糾紛，涉嫌持刀、開槍殺害16歲少女與54歲中年男子，再仿如黑道極刑，灌強酸、封水泥裝進塑膠桶棄屍。檢警日前接獲線報偵辦，上周在苗栗與台中搜出2具桶屍，初步查出應是已報失蹤的2人，但屍體腐蝕面目全非，仍須採集DNA鑑識身分；檢警逮捕徐等8嫌，6人收押。

34歲徐德益，2008年吸收其他20歲左右年輕人，於台中豐原籌組飛車強盜集團，曾戴頭套行搶，犯案過程快速熟練，被形容像飛虎隊做案，被判刑10年6月。假釋出獄後，不知悔改，又陸續犯下其他刑案。

警方調查，近年從事土地開發的徐，與當年飛車強盜一樣，找來許多年輕成員，私下做詐貸不法勾當。其中當時年僅16歲的少女，與其22歲王姓男友同為該集團成員；少女疑被徐懷疑，偷竊集團約300萬贓款，徐與當時也未成年的陳姓妻子，聯手持刀、剪殺了少女，並澆淋強酸、水泥封屍裝進藍色廚餘桶。

案發地點在少女新竹租屋處，其男友全程目睹殺人過程，卻無力也不敢阻止，事後被徐要脅封口，警方日前也將王列為共犯逮捕。蔡姓少女在2017年6月被家人通報失蹤人口，但檢警研判，她在當年5月已遇害。

另1桶屍死者黃男是土地掮客，老家南投，但在台中與徐合作買賣土地，去年他疑因徐嫌集團1件詐貸2000萬元的買賣糾紛案出庭，徐懷疑被他出賣，糾集小弟擄走黃，載往台中山區狗場毒打並槍殺，同樣強酸水泥封屍，裝桶載到苗栗山區埋屍，事後家人遍尋不著報案。

2起離奇失蹤案，最初都因沒具體線索而石沉大海。然而，月前檢警接獲祕密線報，指證徐等人涉嫌殺人棄屍，因過程描述清楚，連棄屍地點的印象都相符，檢警抽絲剝繭，上周順利在苗栗山區發第1具，以及現已遷移3次，如今在豐原的第2具桶屍。

檢警火速於花蓮拘提徐與陳姓妻子，連日再逮6名共犯到案；其中徐等6嫌收押，其妻則收容。據了解，徐坦承犯案，2起命案殺機都跟金錢有關，目前全案仍在偵辦當中。

(中時新聞網)