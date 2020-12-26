米粉久等了啊！小米（Xiaomi）終於又在台灣推出新手機了。如果你喜歡高C/P值的紅米手機，那就一定不能錯過紅米（Redmi） Note 9 Pro這一款超平價4G手機。如果你這一兩年都還沒有打算升級5G的話，可多加以考量。

紅米（Redmi）Note 9，採用了6.53吋IPS「打孔」螢幕的設計，解析度為2400 x 1080，搭配高通Snapdragon 720G處理器，為6GB RAM＋128GB的款式，可支援 512GB 的 miocroSD 記憶卡擴充。螢幕通過了德國萊因TÜV低藍光認證。面配置5020mAh電池，支援 30W 快充。因為採用獨立三卡槽的設計，所以在支援4G+4G雙卡雙待之餘，能同時滿足microSD卡擴充的需求，不用在安裝第二張SIM卡或是microSD卡之間取捨。

紅米（Redmi） Note 9 Pro的安兔兔評測與Geekbench 5（右）跑分成績。（手機截圖）

機身設計上，右側電源鍵直接與指紋辨識功能整合，上方則是相連的音量鍵，左側沒有實體按鍵。底部則有3.5mm耳機孔（包裝內沒附有線耳機），搭配USB-C充電孔。SIM卡卡槽位在左側。所附的透明保護殼還具有防塵設計，可塞入充電孔，有需要時再打開即可。背蓋採用Aura Balance設計，持握感良好。

紅米（Redmi） Note 9 Pro左側機身。（黃慧雯攝）

紅米（Redmi） Note 9 Pro右側機身。（黃慧雯攝）

紅米（Redmi） Note 9 Pro正面螢幕。（黃慧雯攝）

紅米（Redmi） Note 9 Pro內附配件。（黃慧雯攝）

紅米（Redmi） Note 9 Pro採用挖孔螢幕設計。（黃慧雯攝）

紅米（Redmi） Note 9 Pro使用三卡槽。（黃慧雯攝）

紅米Redmi Note 9前置1300萬畫素鏡頭，支援慢動作自拍，也具備人像美顏、人臉解鎖功能。後置鏡頭則為在機身背面中央上方，算是近期較少出現的設計風格，採用6400萬畫素主鏡頭（f/1,89）+800萬畫素超廣角鏡頭(f/2.2視野119度)+500萬畫素微距鏡頭（f/2.4）+ 200萬畫素景深鏡頭（f/2.4）所組成，支援像素 4 合 1 技術，也能支援 4K 錄影、 6 款萬花筒拍攝模式、電影人像功能，也提供 2.39：1 比例錄影格式。手機還支援 NFC，在台灣等於能支援Google Pay，紅外線遙控功能則可搭配相應App來控制家中電器，例如電視、機上盒，一下子找不到專屬遙控器話也不用擔心，讓Redmi Note 9 Pro代勞就可以。

紅米Note 9 Pro的相機具備多種模式，包含專業模式、錄影、拍照、人像模式、夜景、6400萬畫素相機模式、短影片模式、全景、文件檔案模式、慢動作與縮時攝影模式。下方則可來比較紅米Note 9 Pro與iPhone 11 Pro Max的日夜間實拍，透過雙方對比的照片來看，可說是各有擅場。在日間拍攝部分，紅米Note 9 Pro的顏色還原比較亮麗鮮豔，多數網友可能更為偏好這種風格。但是夜拍部分，iPhone 11 Pro Max的顏色則更為準確一些，還原度上比較真實，接近實景的現況。

iPhone 11 Pro Max日間廣角相機與超廣角相機實拍。（黃慧雯攝）

紅米Note 9 Pro日間廣角相機與超廣角相機實拍。（黃慧雯攝）

紅米Note 9 Pro(左）對比iPhone 11 Pro Max的日間實拍（1）。（黃慧雯攝）

紅米Note 9 Pro(左）對比iPhone 11 Pro Max的日間實拍（2）。（黃慧雯攝）

紅米Note 9 Pro(左）對比iPhone 11 Pro Max的日間實拍（3）。（黃慧雯攝）

紅米Note 9 Pro(左）對比iPhone 11 Pro Max的夜間實拍（1）。（黃慧雯攝）

紅米Note 9 Pro(左）對比iPhone 11 Pro Max的夜間實拍（2）。（黃慧雯攝）

紅米Note 9 Pro(左）對比iPhone 11 Pro Max的夜間實拍（3）。（黃慧雯攝）

紅米Note 9 Pro(左）對比iPhone 11 Pro Max的夜間實拍（4）。（黃慧雯攝）

紅米Note 9 Pro(左）對比iPhone 11 Pro Max的夜間實拍（5）。（黃慧雯攝）

紅米Note 9 Pro(左）對比iPhone 11 Pro Max的夜間實拍（6）。（黃慧雯攝）

紅米Redmi Note 9共有熱帶綠、星際灰、冰川白，在台定價不到7千5，對於不少習慣精打細算的朋友來說，可說是相當親民的選擇。

(科技)