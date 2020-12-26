一位30多歲女性上班族，為了減肥採取生酮飲食，每天起床空腹喝下一桶豬油，利用油在胃內的排空效果差，讓身體處於不飢餓、反胃的狀態。此辦法的確在短短半年內從70公斤瘦到55公斤，但這種極端的減肥方式，也讓她在短期內又胖回原本的體重。

耳鼻喉科診所黃哲緯院長表示，減重者若採取網路上各種非正規的減肥方法、非法的減肥藥或是坊間的直銷產品，只要無法與個人生活型態結合，不只會復胖，更可能比原先還要胖

該名女患者就是因為無法長期忍受不健康的減重方法，即便短期體重有下降，但心理上也受到負面影響，最後只能找尋體重管理門診尋求專業醫療團隊的協助，才漸漸地回到理想身材，目前持續地維持良好的體態且恢復原有的開朗。

長期處於肥胖會提高死亡風險

台灣對於成人的肥胖標準定義採取BMI身體質量指數，即為體重（公斤）除以身高（公尺）的平方，若介於24-27kg/m2為過重，大於27 kg/m2則為肥胖。黃哲緯院長表示，肥胖短期內也許不會對身體造成太大的負擔，但只要處在肥胖的狀態下超過五年，死亡風險會比一般人多兩倍，若肥胖超過十五年，死亡風險更是一般人的三倍，由此可知「肥胖就是一種慢性疾病」。

除此之外，肥胖還會帶來許多併發症，體重越重者，不只慢性疾病發生率越高，死亡率也越高，常會伴隨像是糖尿病、心臟病、高血壓、中風、睡眠呼吸中止症等疾病。因此，就算身體目前沒有感到不適，只要體重超標，就可以啟動減重計畫，黃院長表示很多肥胖的患者因為瘦身有成，同時也達到了鼻子過敏緩解與打呼改善的額外效果。

聰明吃、快樂動、每天量體重

減重的唯一方式是控制「熱量攝取小於熱量消耗」，透過健康且可長期維持的飲食型態以及搭配運動來平衡每日的總熱量，並且保持積極愉快的心理，必要時可透過醫師評估，藉助藥物輔助或是外科手術，降低減重的困難度。

減重的速度也不宜過快，若是以極端的手法控制飲食，將有非常高的機率導致復胖。建議以每週減少0.5 -1公斤為原則，每天大約需要減少500 大卡的熱量攝取，或減少攝食300大卡熱量，增加體能活動多消耗200大卡，都能達到相同的效果。

黃哲緯院長提倡「聰明吃、快樂動、每天量體重」來達到減重目標，飲食方面建議尋求專業醫療團隊，不僅可以提供正確知識，讓大家了解減肥不是只能吃水煮餐，還可以給予健康的個人化飲食指引；運動層面，建議每週運動三次、每次30分鐘且心跳130下以上，若無法做到運動333的人，則能夠利用零碎時間動一動，不要產生過度的壓力造成反效果。最後，每天面對體重機上的數字，不是要對數字斤斤計較，而是了解自己身體的變化，評估目前的減重計畫是否有效。

(中時新聞網)