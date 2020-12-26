胃食道逆流、消化不良等腸胃問題都是現代人很常見的毛病，在台灣有腸胃問題的人口數一年比一年增加，以胃食道逆流為例，大概每四個人裡面就有一個人有過火燒心、胸悶、口酸等經驗。腎臟科醫師江守山在《生病一定要吃藥嗎？》書中提到，胃食道逆流是一種很個人化病症，它沒有辦法以藥物治癒，只能緩解，江醫師提出緩解胃食道逆流的生活作法。以下為重點書摘：

●胃食道逆流是一種很個人化病症

一直以來大量的資訊都告訴我們，抽菸、喝酒、吃太辣、吃太酸、吃太油都會造成胃食道逆流，就連廣告也說：「吃甜食、喝咖啡，又讓你胃食道逆流了嗎？」

事實上，已有研究證實胃食道逆流的成因與上述行為和食物無關，況且胃食道逆流的成因很個人化，每個人發生的原因都不同，因此研究證實統一進行戒菸、戒酒、不吃辛辣食物、不喝咖啡等預防性的限制措施是沒有必要的。

我建議大家要多加注意會造成自己胃食道逆流不適症狀出現的原因或食物，減量食用、減少相關行為即可。

●逆轉胃食道逆流飲食對策

.蜂蜜：

中醫認為蜂蜜有補益脾胃之氣的功效，近年來西醫也認同這樣的觀點。胃食道逆流吃蜂蜜，可幫助修復受損的下食道括約肌，緩解不適症狀。

.蘆薈糖漿：

蘆薈對於舒緩消化不良有不錯的效果，也是治療胃食道逆流的好幫手。二○一五年《中醫藥雜誌》. 這本英文期刊中，刊登了一篇研究，證實每天飲用十毫升蘆薈糖漿有助於減輕胃灼熱不適、減緩逆流狀況。

.低碳水化合物飲食：

高雄長庚的醫學研究指出，低碳水化合物飲食有益於胃食道逆流患者，可改善胃中食物逆流至食道的現象。

●逆轉胃食道逆流生活對策

.睡覺時調整頭部的高度：

睡覺的時候用適合的物品墊高頭部和肩部的高度，可讓胃裡的東西不這麼容易回流。

.睡覺時左側躺：

左側躺時，胃中內容物會存放在胃體部，也就是空間最大的中間部位，這個姿勢較不容易讓胃酸逆流至食道。

睡覺時左側躺，對於防止胃食道逆流有幫助。(圖/新自然主義提供)

.飯後嚼口香糖：

飯後嚼口香糖，可以刺激唾液的分泌，有助於中和胃酸，改善胃食道逆流。早在2001年刊登於《營養藥理學與治療學》. 醫學雜誌上的一篇實驗研究報告即證實此觀點。

.每天練習腹式呼吸：

腹式呼吸的重點就是用肚子呼吸，吸氣時下食道括約肌底下的橫膈膜會收縮，使胃食道接合處關閉，防止逆流。經常練習也能使下食道括約肌更有力，進而改善胃食道逆流的症狀。2012年《美國腸胃病學雜誌》. 刊登的一篇臨床實驗顯示，胃食道逆流患者在利用腹式呼吸一個月後不適症狀明顯改善，連續執行九個月，用來舒緩不適的藥量也減少了。

腹式呼吸法也有助改善胃食道逆流。(圖/新自然主義提供)

.不吃宵夜：

吃宵夜的人多數習慣吃完後就倒頭呼呼大睡，但飯後四小時內平躺睡覺會增加胃酸逆流的可能，有胃食道逆流困擾者最好戒宵夜。

.體重超標要減重：

體重過重會造成腹壓增加，容易誘發或使胃食道逆流惡化。胃食道逆流者若有肥胖問題請減重，以降低不適症狀發生的頻率。

《生病一定要吃藥嗎？：逆轉慢性病，不藥而癒》書封。(圖/新自然主義提供)

(中時新聞網)