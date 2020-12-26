台股上周二(12/22)因國內爆發本土病例影響，尾盤急跌200餘點，但隨即連彈三日，一舉收復12/22長黑，主要還是現階段屬資金行情，疫情的延燒只會促使各國央行加大刺激法案力道，讓全球資金更加充裕，而大量國際資金的首選避風港，必定是具有最大潛力的新興市場，台股就是其一，因此現階段不需要太過執著在大盤的技術面、消息面上，只須關注新台幣是否貶值及美元是否疲弱，即可確認資金行情的延續性。

以整體價量結構來看，加權指數12/22的長黑，可視為籌碼換手的分水嶺，之後的資金會開始轉向在12/22之前漲勢相對疲弱的族群，因此後續的選股重點，應是放在「還沒漲過的族群」上。

近期的強勢族群幾乎都是落在所謂的「漲價概念股」，從電子類股的ABF載板、面板、被動元件到傳產的航運、鋼鐵、紡織，只要是有報價上漲的題材，幾乎都會成為資金轉入的標的，但近期強勢的航運、鋼鐵，雖然2021/Q1報價持續看漲，但畢竟股價已經提前反應太多，一旦賣壓出籠很容易出現人擠人的急跌，因此後續的漲價題材，反而可以留意近期漲勢較為疲弱的散熱、記憶體等。

記憶體族群，在電競需求、遠距教學需求旺盛的環境下，DRAM報價在2021/Q1將會持續漲價，幾乎已成定局，以目前的需求量來看，初估漲幅可以達30%以上，且DRAM報價以往的慣性都是漲價後就不易下跌，預計可以持續一年半以上，相比起其他漲價族群延續性更強，且目前漲幅落後於其他類股，是後續可以持續留意的產業。

下周整體行情，在外資耶誕假期還未正式結束以前，都還是以內資為主的中小型股當道，指數預計也會持續震盪，待外資買盤正式歸隊，在權值股的帶動下，指數才有機會再過前高，在這之前選股都是以尚未起漲的低基期中小型股股為主要操作方向。

（本文作者為摩爾投顧分析師鐘崑禎）

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(中時新聞網)