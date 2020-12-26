新北市新店區二十張路某民宅25日晚間11時許傳出火警。（翻攝）

新北市新店區二十張路某民宅25日晚間11時許傳出火警，民宅為2層樓建物，火勢從1樓往2樓延燒，由於屋內堆放有不少雜物，濃煙不斷竄出，警消於半小時內將火勢控制，火警釀成2人輕微嗆傷送醫，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，燃燒面積約60平方公尺，火警釀成2人嗆傷送醫，其中1人為3歲男童，所幸送醫後並無生命危險，警消目前已進入屋內搜索，至於起火原因待進一步釐清。

(中時 )