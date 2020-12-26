耶誕節不平靜 新店民宅火警2人嗆傷送醫 00:072020/12/26 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區二十張路某民宅25日晚間11時許傳出火警。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區二十張路某民宅25日晚間11時許傳出火警。（翻攝） 新北市新店區二十張路某民宅25日晚間11時許傳出火警，民宅為2層樓建物，火勢從1樓往2樓延燒，由於屋內堆放有不少雜物，濃煙不斷竄出，警消於半小時內將火勢控制，火警釀成2人輕微嗆傷送醫，詳細起火原因待進一步釐清。 據悉，燃燒面積約60平方公尺，火警釀成2人嗆傷送醫，其中1人為3歲男童，所幸送醫後並無生命危險，警消目前已進入屋內搜索，至於起火原因待進一步釐清。 (中時 ) #送醫 #2人 #嗆傷 #屋內 #警消 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 人妻抓包老公約炮自曝「冷感5年」 網一面倒挺人夫：妳的錯 - 社會 社會10點檔》姊弟畸戀生變 女師遭恐怖乾弟毒手成「無頭屍」 - 社會 北市「剝皮舒壓會館」名單曝光 老司機：花上萬連奶都沒摸到 - 社會 家門口驚見沾滿子孫套套 屋主曝監視器：BMW男女猛烈車震 - 社會 史上最便宜 474萬保時捷法拍賣2萬 男子爽買2部開回家 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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