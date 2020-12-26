民進黨政府將在明年1月開放萊豬進口，立法院會表決通過，不過林淑芬、劉建國、江永昌等3位民進黨立委都棄權未投票。針對資深媒體人周玉蔻稱，如果民進黨不開除3綠委，誰還瞧得起民進黨？前民進黨立委沈富雄直指，周玉蔻根本完全不懂，如果真的開除了，民進黨就糟糕了。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，如果肯定林淑芬的話，恐怕反而不好，對3位跑票綠委要怎麼處分，他跟大家的想法不一樣。我們是一個總統制的總統，權力很大，但是總統之下的國會，你要怎麼投票，通常黨團不約束，所以總統才可以跑到對面的反對黨拉票。而且在美國每一次投完重要的票以後，第二天當地的報紙都會發表；而貴地所有的國會議員到底是怎麼投票的？一個總統制的總統配合一個內閣制的國會，這個是暴政的開端。

沈富雄認為，3個人跑票，對民進黨不見得不好。如果一黨獨大的政黨一路輾下去，而不問是非的話，是很危險的。3個人跑票，有一點紓壓，柯建銘發怒，這是維繫黨的威權起碼的樣子。

針對資深媒體人周玉蔻24日在臉書指出，如果民進黨不開除林淑芬、劉建國、江永昌，誰還瞧得起民進黨？沈富雄認為，周玉蔻根本完全不懂，如果真的開除了，民進黨就糟糕了。你可以重重舉起，輕輕打一下就好，就從輕發落。看哪一條條文適合，選最輕的處罰。

(中時新聞網)