一名女同志日前到知名啤酒企業面試時，論述頻被面試官打槍，當對方提問人生中勇敢冒險的經歷時，她回答不清楚爸爸對同志的態度選擇出櫃，遭對方嗆「這也算喔」，甚至回「算了，這題對你太難，當我沒問」，認為自己遭歧視，PO文控訴，引發網友們不滿，啤酒公司隔天也PO文道歉。

台灣同志諮詢熱線協會擔任義工詹庭琪24日PO文「假友善，真歧視？！一場令人難堪的面試經驗」，指控臺虎啤酒品牌總監歧視同志，她表示自己很愛精釀啤酒，對行銷有興趣，加上對方又經常表態支持同志，如果能錄取一定很幸福，收到面試通知書時非常高興。

詹庭琪指控臺虎啤酒歧視同志，更用酸言酸語狂洗臉，自己好像被打一巴掌。(圖／詹庭琪臉書)

未料到了面試自己卻被「轟炸的體無完膚」，說什麼都被洗臉。詹庭琪指出，面試者為品牌總監，自己不論怎麼陳述，對方都回「公司已經做的非常好」、「賣不好都是消費者的問題」。總監繼續問她「憑什麼建議喝啤酒別加冰塊」，詹庭琪回應「我認為冰塊會稀釋啤酒和試飲溫度」，對方竟嗆「你根本不懂精釀啤酒，你沒有資格教大家怎麼喝」。

詹庭琪表示雖無法認同總監說法，不過自己虛心接受，但讓她最難過的是，對方提問「人生勇敢冒險的經歷是什麼」時，她回「不清楚爸爸對同志的態度選擇出櫃」，結果總監竟冷回「這也算喔」，詹庭琪解釋自己覺得每次出櫃都是一種冒險，因為賭著失去和一個人的關係」，對方聽到後卻笑出聲：「算了，這題對你太難，當我沒有問」，讓詹庭琪覺得自己像被甩了一巴掌在臉上，她質疑難道所謂的友善只是為了彩虹商機，想要創造商業利益？更直言自己碰過各式各樣的面試官，這這位是最無禮的一個。

消息曝光後，引爆網友怒火，痛批臺虎啤酒「毫無同理心」、「尖酸刻薄」、「態度囂張還很惡劣」、「好好講話不行嗎」、「不想錄取就別錄取啊，有必要這樣酸嗎」、「優越感爆棚耶」、「態度這麼高傲，以後貴家啤酒一律列為黑名單」，但也有不少人認為無關歧視：「面試官很不OK，但我看不出來哪裡歧視了」、「我反而覺得總監就把同志當一般人，所以不覺得出櫃有什麼啊」、「現在同性戀不是很正常嗎？妳卻拿這個當成冒險怪怪的」、「總監態度是很糟糕，但扯到歧視也滿奇怪的」、「回答跟工作毫無關係的問題才讓對方傻眼吧」。

對此臺虎啤酒也在臉書道歉，表示會敦促同仁在職場上特別注意性傾向與性別認同、宗教、種族等議題，避免造成任何人負面感受，強調自己沒有背叛性別友善的價值，將會持續關注議題，目前也跟當事人積極溝通、協調，尋求彌補方法，但不被網友接受，留言砲轟：「還不知道錯在哪」、「根本公關災難」、「這已經不是同志問題，而是最基本對人的尊重」。

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(中時新聞網)