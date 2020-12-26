倪妮「高衩裙開到大腿根」快走光 劉德華1舉動暖炸

香港天王劉德華(華仔)與大陸女星倪妮主演電影《拆彈專家2》近日在大陸上映，倪妮日前接受訪問，自爆有次為電影在廈門宣傳，穿著高衩裙差點走光，幸虧有劉德華出手相助，才度過此次危機，也讓倪妮驚訝「怎麼可以有一個男演員如此體貼與周到」！

倪妮因為與劉德華合作拍攝《拆彈專家2》，對劉德華的體貼照顧印象深刻，她說劉德華做人特別紳士，看到她穿著超高高跟鞋，會主動扶著她上下台階。有次她在廈門與劉德華一起參加直播宣傳電影時，更是被劉德華的貼心之舉暖到不行，質疑怎麼會有一個男演員如此體貼與周到，只為了要保護女演員。

其實倪妮在這場直播活動因為深怕走光，相當不自在。(取自電影拆彈專家2微博)

原來倪妮那時穿著超高衩長裙參加直播宣傳活動，因為坐的是高腳椅又會轉，加上她穿的是細跟高跟鞋踩不住裙子，深怕走光，整個人僵坐著。想不到劉德華竟注意到了倪妮的不自在，一直用手扶著倪妮的椅背，把椅子固定住不讓它轉，還小聲地對她說：「這樣好點嗎？」讓倪妮感激不已。

倪妮當時穿著穿著性感，開衩裙直逼大腿根。(取自微博)

後來有網友看了倪妮這段訪問，翻出了她與劉德華當時在廈門直播影片，發現倪妮最後在拍照的時候，一會要站起來一會要坐下，行動真的很不方便，而劉德華更不忘在倪妮站起來的時候扶著她，對劉德華的細心讚嘆不已。

(中時新聞網)