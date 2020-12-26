「Defence Blog」23日報導，全球最大的飛機發動機製造商「通用電氣」，已獲得美國海軍航空系統指揮部2.2億美元(約新臺幣63.33億元)的修正合約，將提供48具F414-GE-400發動機與相關裝備，以支援F-/A-18的生產。

根據五角大廈公布的合約，相關工作將於全美多地完成。其中約59%於麻薩諸塞州林恩市完成、18%於新罕布爾霍克塞特(Hooksett)完成、12%於佛蒙特州魯特蘭(Rutland)、11%於肯塔基州麥迪遜維爾完成，預期2023年8月全部完工，相關費用則由海軍2021財年戰機採購預算支付。

F414-GE-400發動機輸出動力高達22,000磅。其是以F/A-18的F404發動機為基礎，並參酌無後燃器的F412發動機改良而成。

報導中指出，相較於F404發動機，F414-GE-400擁有可靠、維持性與操作性高等優點，相關優勢也已獲驗證。其可為F/A-18E/F「超級大黃蜂」提供高達35%的推力，並改進戰機性能、存活率與酬載量。

此外，F414-GE-400簡單的模組化設計還擁有可靠與容易維修的優點。F414-GE-400同樣也安裝在波音公司的EA-18G「咆哮者」電子作戰機之上，該款機種同樣也為美國海軍所用。至於F414-INS6，則獲印度航空發展局(Aeronautical Development Agency, ADA)青睞，成為輕型戰鬥機(LCA)「光輝」MKII 的發動機。

(中時新聞網)