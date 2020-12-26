新光金控耶誕節投下震撼彈，25日重訊指出，前副董事長李紀珠日前致函表達「個人階段性任務已完成」，願與新光金創辦人吳東進「共進退」，辭去新光金及新光人壽的董事以及副董事長職務，改由創投公會理事長邱德成出任法人代表。

新光金表示，李紀珠曾任台灣銀行董事長與銀行公會理事長，為借重其專長及豐富經驗，繼續為新光金控服務，改為擔任新光銀行董事，並獲新光銀行董事會推選擔任副董事長一職。

至於新光金、新壽的副董職務，新光金表示，目前並未找到新人選。

新光金控今年是多事之秋，金管會對旗下新光人壽開罰3次，金額依序為新台幣400萬、2760萬元及720萬元，合計苦吞了3880萬元罰款，是今年罰款金額最高的金融業者。

新光金控及新光人壽新任董事邱德成，曾任台灣人壽監察人及副董事長，在金融圈資歷與投資經驗豐富，目前除擔任多家上市公司董事外，並擔任益鼎創投董事長及中華民國創投商業同業公會理事長；新光金投資策略主軸強調責任投資原則、重視ESG，並持續關注AI、5G等創新投資領域 ，相信邱德成可增強投資等業務績效。

對於新光人壽裁罰案，新光金表示，深刻檢討並督促新壽完成各項改善措施；未來新光金控及各子公司經營團隊，順應目前金融環境多變的外部環境，將不斷精進經營品質及持續強化公司體質，更深化公司治理善盡企業社會責任，以更好的服務及更佳的績效表現，追求永續健康發展，以回應客戶及股東對新光金控的期待。

(中時 )