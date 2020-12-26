富士達保險經紀人再拓新服務據點，「高屏三區部」熱鬧開幕，由業務總監、職場負責人林秉志率領數十人菁英團隊，成立富士達保經在高屏地區的第三處服務據點，深耕在地服務更多鄉親，期望提升高屏地區的保險服務市場發展。

開幕茶會超過百位嘉賓參與，多家合作產壽險公司代表皆出席祝賀，包含新光人壽、富邦人壽、台灣人壽、中國人壽、全球人壽、宏泰人壽、遠雄人壽、友邦人壽、元大人壽、華南產險、國泰產險、富邦產險、泰安產險、明台產險、中國信託產險等；擔任富士達課程講師的世界冠軍吳寶春師傅也特別贈花祝賀。

富士達保經創立14年來，持續用心經營在地商家與客戶，近幾年更積極搶進南台灣拓展服務版圖，陸續於嘉南及高屏等地成立共六處服務據點，12月正式開幕的富士達保經「高屏三區部」，是由數十位保險年資豐富的業務夥伴組成，多數主管皆曾獲得MDRT百萬圓桌與國際龍獎IDA殊榮，其中甚至不乏具備RFC國際認證財務顧問師資格的資深財務顧問。

林秉志踏入保經業已逾十多年，對於上百種保險商品更是瞭若指掌，擅長為不同客群挑選商品並規劃最合適的組合；林秉志表示，轉戰富士達保經後，過程中雖充滿不少挑戰，但在總公司全力支持相挺下，高屏三區部仍在2020年順利達成開幕目標。

富士達保經在全台各地打造「築夢平台」，讓保險人才都能發揮所長、勇敢追夢。此外，也將定期辦理「築夢講座」，邀請各領域名人開講，分享人生經驗和睿智建言，期望幫助職涯發展感到困惑或迷茫的職場人士找到正確方向。

富士達保經董事長廖學茂表示，「今年富士達成立了3個新據點和1個教育訓練暨育成中心；廖學茂表示，市場不斷出現新挑戰，腳步更不能停歇，明年也會持續成立新服務據點，將人才培育視為重點項目，期望富士達能成為保險業務同仁築夢的優先首選。

(中時 )