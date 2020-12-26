台塑企業暨王長庚公益信託獲「臻佶祥社會服務協會」邀請參加12月25日舉辦的「臻佶祥食物銀行共享園區」開幕式，由台塑企業總管理處林振添協理代表出席致詞，並進行揭幕儀式。 希望藉此呼籲大家一起關懷弱勢，並推廣惜食及續食分享的理念。

2019年台塑企業常務委員，也是王長庚公益信託主任委員的王瑞瑜有感於無家者處於社會邊緣，需要更多社福資源的投入，以協助穩定其基本餐食，並進一步透過輔導與培力，協助其返回社會。因此先與「臻佶祥社會服務協會」合作，透過贊助「惜食中途島」設施 設備261萬元，擴大該會處理善心物資之量能，再媒合其將食材轉發至無家者服務單位，讓資源更長期有效被利用。不但可長期穩定提供無家者餐食，提升其健康及體能，進而穩定工作，亦可紓解無家者服務單位餐食需求的募款負擔。

2020年與「芒草心慈善協會」合作成立北部地區第一個「以女性為 主體的收容據點—潭馨園」，透過提供女性無家者安穩的中短期住所，於居住期間協助心理重建、提升社會參與、邁向經濟自立及重建 親屬支持，使無家者達到脫離流浪生活，返回社區自立租屋的目標。

台塑企業表示，為服務更多弱勢家庭，也推廣惜食及續食觀念，進一步贊助415萬元，協助臻佶祥協會改建信義區黎安里的國防部閒置廢棄空間，整合 現有「南機場幸福食物銀行」及「惜食中途島」的機能，成立「臻佶祥食物銀行共享園區」，希望能有效運用慈善物資，使弱勢家庭及民眾能透過每月社福點數換取實際需要的物資，預計每月約可增加服務200至300戶弱勢家庭，每年可減少近20,000公斤的食物浪費，達到「環保、教育、助人」之目的。

(中時 )