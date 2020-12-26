台塑企業暨王詹樣公益信託獲頒教育部體育署2020年體育推手獎贊助類「金質獎」及「長期贊助獎」殊榮。自2011年起，王詹樣公益信託連續10年獲頒體育推手獎贊助類「金質獎」，其中「台塑燃星計畫」及「台塑未來之星」分別於2015年及2017年獲頒「長期贊助獎」，今年「燃星計畫」亦再次獲得「長期贊助獎」獎項，推廣體育運動備受肯定。

教育部體育署於25日在台北美福飯店舉行表揚典禮，特別邀請蔡英文總統蒞臨頒獎，王詹樣公益信託由長庚醫療財團法人董事陳昱瑞代表受獎。

今年受新冠肺炎疫情影響，全球賽事陸續取消及延期，不免讓選手對未來的體壇生涯產生諸多不確定性，但贊助選手們仍不放棄持續 在國內訓練提升水準，各個蓄勢待發，準備在國際體壇大展身手，而選手們堅持不放棄的精神也為低迷的社會氛圍注入一股積極向上的正能量。

台塑企業暨王詹樣公益信託自2011年起啟動「台塑燃星計畫」，贊助撞球、網球、桌球、羽球等項目之年輕潛力選手出國參賽經費，汲取國際賽事經驗。同時也贊助辦理「台塑盃男／女子職業網球錦標賽」及「台塑盃亞洲花式撞球錦標賽」等基礎職業賽事，協助我國年輕有潛力的選手爭取積分，在國際排名上取得一席之地。並於2012年展開「台塑未來之星計畫」，贊助網球及高爾夫年輕有潛力的選手至國外參加訓練營，在國際級環境中接受訓練，提升實力。

另為更全方位照顧體壇之星，自2016年起透過長庚醫療體系提供兩項計畫贊助選手免費健檢、特約門診等服務，讓選手們接受完善的醫療 照護，維持良好的身心狀態，更無後顧之憂的迎接每一場挑戰。10年來累計體育贊助達2.7億元、282人次選手，獲得超過309項國際賽事冠軍。

自今年8月起已有部分賽事開賽，選手經評估自身健康狀況並配合各國隔離檢疫措施，不畏艱難地出國參賽且獲得好成績。包含「台塑之星」桌球選手林昀儒拿下德國公開賽混雙第3名；「台塑未來之星」網球 選手曾俊欣在德國漢堡網球賽獲得男單亞軍；「台塑之星」葛藍喬安娜在2站的埃及沙姆沙伊赫網球賽拿下1座女單冠軍及1座女單亞軍。

(中時 )