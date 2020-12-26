民進黨立委高嘉瑜相當活躍於社群平台，屢次成為話題女王，走到哪唱到哪更是一大特色。日前她與網紅陳孜昊（HowHow）合作拍影片，將近10分鐘的影片充滿尷尬，高嘉瑜更嗆政大畢業的HowHow「你是不是考不上台大」，引發網友熱議。

影片中，高嘉瑜先是介紹自己的立委身分，自稱「港湖女神」、很會唱歌，問政也非常認真。HowHow則在一旁自顧自地滑手機、打呵欠，營造出高嘉瑜發言很冗長的氛圍，接著提到，高嘉瑜是北一女中畢業、考上台大法律系、考上台大國家發展研究所，「所以委員妳是不是考不上台大法律研究所？」

高嘉瑜聽完先是拿手機查詢「陳孜昊」，得知他就讀師大附中、政治大學經濟系，回嗆「你是不是考不上台大啊？」

民進黨立委高嘉瑜，與網紅陳孜昊（HowHow）合作拍影片。（圖／摘自How Fun 如何爽臉書）

此外，影片中也曝光高嘉瑜大學時期離子燙，以及剛出社會時捲髮妹妹頭的造型，HowHow還問她，是因為翻白眼翻輸黃捷才唱歌搏版面嗎？如果柯文哲單身對她告白，會答應嗎？

影片最後，高嘉瑜主動提出，「記得今天好像有特別邀請我一定要唱歌，製作單位一直拜託我」，並唱起經典名曲《I Will Always Love You》大飆高音，HowHow則低頭摀住耳朵，似乎聽不太下去。

對此，網友表示，高嘉瑜一句「你是不是考不上台大」，HowHow直接被嗆得體無完膚，「竟然敢玩港湖女神！」大部分人則說，整段影片尷尬又好笑，「這集笑到不行」，另也有人肯定高嘉瑜的歌聲，還有人說「我是為了高嘉瑜按讚，而且就想聽她唱歌」。

(中時新聞網)