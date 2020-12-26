據哈佛大學丹那法博癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）針對1,171名罹患大腸直腸癌患者展開的觀察性研究；相較於完全不喝咖啡的患者，每天喝2到3杯咖啡的病人整體存活時間較長，病情惡化所需時間也隨之延長。甚至，每天喝4杯咖啡的患者，較2至3杯者獲得更多的益處。

該篇論文指出，咖啡含有逾1000種化合物；其中部分具有抗氧化、抗發炎、抗癌的特性。為評估咖啡攝取量對大腸直腸癌患者病情改善，是否存在著關聯性，研究人員蒐集大量以臨床實驗為基礎的觀察性研究，數據蒐集起自2005年10月27日，終於2018年1月18日。

結果發現，在1,171名已進入晚期或癌細胞開始轉移的大腸直腸癌患者中，每天喝2到3杯咖啡的患者，存活時間較不喝的人更長，接受癌細胞轉移手術後到病情再次惡化的時間，也隨之延長。甚至，每天喝4杯咖啡的人，前數指數也更進一步提升。

該研究認為，經常飲用咖啡的確與大腸直腸癌患者的病情結果存在著關聯性；不過，該研究提醒這種關聯性並非因果關係。換言之，儘管喝咖啡的大腸直腸癌患者活地更久、病況惡化的速度也減緩，但不意味著喝咖啡必然會帶來這些好處。現有證據仍不足以建議患者每日飲用並增加咖啡量。

研究人員表示，雖然建議大量飲用咖啡來治療大腸直腸癌仍言之過早；但這份研究證實咖啡對人體有益無害，也顯示飲食與其他調整因素對大腸癌治療的重要性。

研究團隊指出，未來研究發展可著重於確認咖啡攝取量與癌症結果的改善，是否真的存在因果關係，以及咖啡中哪些化合物帶來這種奇妙的好處。

該研究由美國國家癌症研究所贊助，相關成果已發表於2020年9月份的《美國醫學會腫瘤學期刊》(JAMA Oncology)。據統計，除皮膚癌外，大腸直腸癌在美國癌症排行榜上位列第三。美國癌症協會估計，截至2020年年底，美國將增加104,610例大腸癌與43,340例直腸癌。

(中時新聞網)