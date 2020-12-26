「MTV最強音」演唱會25日在大直ATT Show Box舉行，金曲歌后魏如萱（娃娃）用輕柔多變嗓音接連演唱〈你啊你啊〉、〈彼個所在〉等歌曲。娃娃彩排時，老公隆宸翰帶著兒子路易到場陪伴，她透露平常她每天都會送小扭蛋或書鼓勵兒子，「雖然之前兩歲的小路易已經問我，我是不是聖誕老公公了，今天聖誕節我還是送了路易投籃機和一個坐直升機的聖誕老公公給他。」

娃娃今年不止拿下金曲歌后，商演活動也滿檔，她說，「今年工作太多，都沒人找我玩交換禮物，但我自己送了一大堆襪子送朋友，襪子除了可以穿，感覺也可以給他們裝很多好運。」被問到最想收到什麼禮物？她竟說「我希望聖誕老公公可以給我錢！哈！哈！我想買房子，很實際吧！」還說如果耶誕老人覺得給錢比較難實現，「我希望他可以把我身上多餘的脂肪拿走」。而她的師弟許含光也愛錢，「我想收到19億威力彩券，哈！因為我們都心靈富足，什麼都不缺，只要有錢就好了」。

「MTV最強音」演唱會由鬼鬼開場一身勁裝帶領6位穿著聖誕老公公服裝的舞者演出〈GO〉，她也送出一個三眼怪的小包包給現場歌迷。鼓鼓比手畫腳演出歌名〈暫時停止呼吸〉的動作讓歌迷猜歌名，他大方表示，平常很少玩交換禮物，但昨天送了經紀人一支手機，驚嘉的是，「我把手機藏在一隻夾娃娃機那種的龍蝦包包裡面，讓她以為就是收到一個很瞎的禮物，結果一打開是手機。」而他自己現在只希望全世界平安就好，「經過這個疫情我們應該要好好思考怎麼面對這個世界，不要再什麼都要了！」

五堅情成員合體演出，也分享了自己的交換禮物的特殊經驗，小賴透露：「我收過最瞎的是一個小甕，感覺是裝小鬼的吧！我真的不知道要怎麼用就丟了啦！但我聽過最爛的是一個塑膠袋綁起來，他說是花蓮的空氣！呃~我自己抽過最好的禮物是一台電腦，應該是當天最大獎吧！」偉晉則說：「我最爛的禮物應該是去年在節目上，收到邱鋒澤的豹紋內褲吧！我現在比較想要的是，希望我玩的遊戲人物變超級強囉！」邱鋒澤則不客氣地說：「最爛禮物當然就是我送的豹紋內褲啊」陳零九接著說：「我收過最好的禮物是現金，最爛的是很少的現金！今年則是很想收到很多的現金囉！ 」至於想收到的禮物小賴、邱鋒澤、婁峻碩則異口同聲：「想要房子！」

演唱會壓軸演出的Ozi則表示：「我玩交換禮物的運氣都偏衰！我的抽籤運一向很差，就算拿到好的也會被換走！我最喜歡的禮物是今年買給自己的生財工具，很高等級的專業相機，價值六位數吧。今年很希望可以收到的禮物是不會死掉的疫苗！我真的很想出國！給我那個疫苗吧！」Ozi也透露明年一、二月就會開始發行新的單曲。

魏如萱（左）和師弟許含光在後台合照。圖／MTV娛樂台提供

鬼鬼一開場就炒熱氣氛。圖／MTV娛樂台提供

五堅情在MTV最強音演唱會合體演出。圖／MTV娛樂台提供

鬼鬼造型吸睛。圖／MTV娛樂台提供

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