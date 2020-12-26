因狼人殺爆紅的邱鋒澤、婁峻碩、陳零九、黃偉晉、小賴組「五堅情」，人氣頗旺，小賴近來為發個人新專輯《UNLOCK》及舉辦出道6年來的首場「乾我什麼事」演唱會，不過這張「成績單」代價所費不貲，光是專輯製作及MV就狠砸近600萬，演唱會更投下150萬去製作，兩個歌唱作品從無到有都出自於自己存下的辛苦錢而來，坦言目前存款歸零的小賴為圓夢無怨無悔。

小賴在演唱會更一口氣邀來邱鋒澤、黃偉晉、鼓鼓、龔言脩擔任嘉賓連番上陣合唱，小賴與鼓鼓認識5年，兩人在討論上台表演的內容時，小賴一句「不然我們來接吻」，鼓鼓竟然一口氣答應，還笑說：「我要把這個吻當成是慶祝你出道七年辦演唱會的禮物！」

而這次為小賴首張專輯擔任製作人及詞曲創作的田亞霍，特別趁著當兵放假空檔前來支持演唱會，小賴特別獻唱了兩人的合唱歌曲〈是誰忍心刀了我〉給台下的田亞霍聽，還特別說到：「亞霍是我人生中重要的摯友，他為了我的新專輯，把他當兵休假時間都獻給了我，幫我做專輯寫歌外，連演唱會都是趁休假空檔來看，真的很感謝他。」

小賴日前賣力開唱。（杳桓有限公司提供）

(中時 )