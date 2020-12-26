Just your average afternoon for @D_Bo20



23 Pts / 7 👌's / 5 Rebs pic.twitter.com/6IHTJd1xSJ — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 25, 2020

才剛宣布擔任台灣「阿舍乾麵」代言人的熱火射手鄧肯羅賓生，26日單場飆進追平耶誕大戰紀錄的7顆三分球，且拿全隊最高23分，幫助熱火111比98力退鵜鶘，熱火總教練史波斯查更是繼續保持耶誕大戰不敗之身，目前他拿8勝0敗。

「我甚至都沒有注意到自己在耶誕大戰取得8勝0敗，我們的團隊非常優秀，所以才有辦法在耶誕節贏下比賽，」史波斯查賽後表示，「至於吉米巴特勒下半場沒有繼續上場，我想這是球隊層面的決定。」巴特勒目前仍受右腳踝扭傷影響。

就算少了上季季後賽表現優異的巴特勒助陣，熱火除了鄧肯羅賓生發揮射手本色，單場飆進7顆三分球，卓拉吉奇也替補貢獻18分、9助攻與4抄截，阿德巴約17分，從湖人跳槽過來的布雷德利12分，「英雄哥」希洛攻下11分。

鵜鶘以去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森32分、14籃板表現最佳，他也成為自從2003年「小皇帝」詹姆斯之後，首位未滿21歲能在耶誕大戰攻下30分以上的球員，英格拉姆也拿28分，哈特12分、9籃板，其餘鵜鶘球員得分都沒上雙。

(中時 )