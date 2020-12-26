小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（26日）新聞重點。

【1】若無毒何萊汙衊 綠間接認證

國民黨昨日公布「萊豬立委」名單，諷刺民進黨立委集體配合黨意支持開放萊豬，革實院長羅智強更將帶頭發起罷免萊委；對此，民進黨發言人顏若芳痛批此舉「汙衊立委」。然而若依照民進黨的政策邏輯，萊豬並沒有毒，那麼「萊豬立委」一詞何來汙衊？民進黨這種反應，是否形同間接認證萊豬有毒？

【2】公民不服從 不能用來玩法

太陽花人士用「公民不服從」合理化自己的抗爭行為，但這種「政治學說」可以拿來當法律使用嗎？法令須經立法程序，不是學運分子及律師們高喊政治性口號後，法官就可以造法，「用抵抗權阻卻違法」，將非法攻占政院的犯行判決無罪。 6年前服貿爭議爆發後，參與抗爭活動者拿出抵抗權的大旗，企圖脫免刑責。但所謂抵抗權源自德國希特勒時代，讓人民用公開、非暴力的手段反對專制政權，但台灣是民主國家，可用選舉方式改變執政者，何須抵抗權。

【3】黎智英千萬港幣交保 不得受訪

香港壹傳媒創辦人黎智英遭控欺詐後再被控違反《香港國安法》的「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪。此前兩度遭「拒保」的黎智英，昨再就兩案申請保釋，最終金鐘高等法院以港幣1000萬元（約新台幣3600萬元）保釋金，不得離開住所、不得與外國政府官員會面等條件，批准黎保釋。據悉，香港律政司今早會就批准黎智英保釋決定向終審法院申請上訴。

【4】柯就職6周年 藍綠齊批乏善可陳

台北市長柯文哲25日就職滿6周年，藍綠議員痛批，柯放棄照顧長輩，政策討好年輕人卻不被埋單，6年來施政表現平平，很難靠政績爭取總統大位，甚至還只是個兼差市長，施政乏善可陳，「做嘸一湯匙，講的一畚箕。」

【5】S.H.E合體Ella喝茫放鳥粉絲

陳嘉樺（Ella）24日推出新歌〈A CA ELLA〉MV，當天是平安夜，Ella擔任主辦方，邀好姊妹任家萱（Selina）、田馥甄（Hebe）在家開心聚餐、小酌，Ella原本與粉絲約好一同看首播、留言互動，豈料在首播前3分鐘，Ella自招不勝酒力，昨發文自首：「主辦方已醉，無法PO文。」

(中時新聞網)