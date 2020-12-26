相信不少人都有肚子沒有很餓，但嘴巴特別饞的時候，忍不住就開吃零食。一名網友在臉書PO出照片，只見他打開這款相當暢銷的人氣洋芋片包裝，往袋內一看卻是哭笑不得，因為洋芋片大概只占包裝的5分之1。

原PO在臉書《我愛全聯－好物老實說》PO文：「現在詐騙集團都跑去做洋芋片了嗎···」，透過他PO的照片可以看到，大大的包裝一打開，裡面空虛到不行，僅一小撮洋芋片在底部，剩下的全都是空氣，讓他無語問蒼天，只說吃完真的很空虛。

原PO打開熱銷的人氣洋芋片包裝，一看袋內傻了，直問「詐騙集團轉職了嗎」(圖／全聯－好物老實說)

不少網友紛紛附和：「本來不就是買空氣送洋芋片嗎」、「真‧太空包」、「你什麼時候產生你買的是洋芋片的錯覺」、「這就是為什麼後來都不買洋芋片的原因」、「他沒有騙你，包裝上的數量就是那麼少XD」、「以前我一直以為空氣不用錢，直到我買了洋芋片以後...」，更有人附上自己上次同款洋芋片打開的照片，跟原PO的慘況沒兩樣；但也有人緩頰：「但這款真的很好吃」、「好吃，但吃完很空虛也是真的」。

此外還有網友疑惑，指出洋芋片這樣已經行之有年，為何還會PO出來抱怨，對此原PO則回：「早就做好心理準備，但沒想到會這麼誇張」。

(中時新聞網)