一名服役於高雄海軍陸戰隊某單位的上兵，今年3月騎機車經過高雄市鼓山區鼓南街時，發現一位妙齡正妹單獨行走於暗巷，竟一時衝動，從後方伸出鹹豬手摸了正妹屁股一把後，該名正妹在驚嚇之餘機警的記下車號並向警方報警，警方事後循線逮捕到案發現他竟然是一名陸戰隊上兵。洪男警訊時供稱，因為軍中壓力及媽媽患病壓力大，才會忍不住伸鹹豬手，事後該位上兵遭到汰除，並遭高雄地院依違反性騷擾防治法判拘45天，可易科罰金。

根據判決書記載，該位上兵在109 年3 月25日夜間8 時55分許，騎乘機車 行經高雄市鼓山區鼓南街50巷內之際，見一名妙齡女子獨自步行於暗巷內，即刻意靠近甲女，趁甲女不及抗拒之際，從後方以右手撫摸甲女臀部。

該位上兵犯案後立刻加速逃逸，但正妹卻相當機警，立刻記下洪男的車牌後報警，警方立即調閱監視器，發現洪男確實對正妹伸鹹豬手，立刻循線前往部隊將其逮捕到案。洪男到案後辯稱在陸戰隊服役壓力很大，加上母親患病才會靠著騷擾女性抒壓，即使上兵事後想與女方和解道歉，但女方不肯原諒。

害軍陸戰隊事後依照規定，在今年5月將洪員汰除，洪男2個月內被軍方汰除，高雄地院依違反性騷擾防治法判他拘役45天，可易科罰金。

(中時新聞網)