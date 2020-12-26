立法院會24日上演攸關萊豬進口的9項行政命令表決大戰，民進黨團挾人數優勢，否決國民黨團的提案，而國民黨立委們則高舉「騙」字的標語，諷刺民進黨只會騙。（劉宗龍攝）

立院民進黨團挾人數優勢，讓萊豬9項行政命令全准備查，不過林淑芬、劉建國、江永昌等3位民進黨立委都棄權未投票，恐遭黨內處分。對此，民進黨屏東縣議員洪明江分析，若是黨內下重手開鍘，「恐怕會影響更大反彈與風暴」。

蔡英文總統突襲宣布開放含萊劑的美豬、30月齡以上美牛後，歷經4個月朝野攻防、輿論批評後，萊豬的9道行政命令，已由民進黨立院黨團挾人數優勢輾壓過關。

洪明江接受港媒《中評社》訪問時表示，有關萊豬相關法案的表決，坦白講就是執政黨的壓力，到底對美國要不要讓步，這也是執政者的無奈；至於黨團甲級動員，沒到、棄權、或者違反黨團決議投票，都要面臨處分，他表示，這3人應該都很清楚，就看未來程序怎麼走，現在球在黨中央那邊，就看會怎麼處分。

至於跑票的3名立委最重恐被開除黨籍嗎？洪明江認為，這3人都是有民意基礎的區域立委，難道不會引起更大反彈，恐怕產生比萊豬更大風暴，因為政治就是實力來說話。

(中時新聞網)