高雄一家活蝦餐廳日前接到海軍訂位，要辦16桌的餐敘晚會，每桌6000元的菜色，餐廳部分也都將材料準備好，「雞都剁了、魚也殺了」，結果卻因爆發本土疫情，接到臨時取消的電話，成本總計損失4至8萬元，讓老闆超傻眼。對此，海軍則透露，有付訂金且取消訂位時，訂金也全數遭店家沒收了。

高雄一家活蝦餐廳11月初接到海軍某單位的訂位電話，指12月25日要訂16桌舉辦餐敘晚會，每桌6000元、十菜一湯，並預付了8000元的訂金，但卻因為爆發本土案例，海軍高層疑下令禁止聚餐，因此便在聚餐前一天打電話取消，讓老闆超級傻眼。

賴老闆指出，因為新冠疫情的關係，餐廳景氣不好、生意很差，原想靠著這16桌加減賺一些，且「雞都殺了，都剁好了，像這個魚，我們這個魚也都已經殺了，而且我們都挑最大的給他們，一隻都一公斤。」卻沒想到餐會會臨時取消。

賴老闆表示，這16桌餐點的成本大約就要4至8萬，如今只能六折賣出，希望多少能補貼成本，讓損失不要太大。不過若要回本真的很難，連國稅局都問說是否漏開發票，怎麼最近發票開這麼少，對此，老闆則無奈大嘆，因為生意僅剩下三成而已！

根據海軍今（26日)透露，原訂於109年12月25日實施餐敘，2週前訂餐已先行與廠商完成協議，若因疫情影響，將會事前告知取消；後因考量疫情狀況取消單位餐敘，8000元訂金則依約定由廠商沒收。

(中時新聞網)