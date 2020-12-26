霸王級寒流下周將席捲台灣！今、明兩天東北風轉弱，水氣減少、氣溫回暖，各地放晴陽光普照。明起東北季風增強，各地轉濕冷；下周三（30日）寒流來襲，嘉義以北最低溫下探5度，大屯山、七星山等地，甚至有機會下雪！

還記得4年前的「霸王級寒流」嗎？當時全國發布低溫特報，最低溫也是5度、體感零下2度！下周抵達的這波冷空氣，威力之強已陸續被鄭明典、吳德榮等氣象專家提出警告，千萬不可小覷。

吳德榮以「寒潮爆發」形容這波近年難得一見的寒流，他指出，跨年夜至元旦清晨，嘉義以北平地最低溫預估剩5度，「參加跨年活動、元旦升旗的民眾，一定要做好保暖」。

好消息是今起天氣不錯，北部高溫回升至24度，降雨機率低；中南部及東部高溫逾27度，早晚較涼。在下周變天前，最好把握這兩天空檔，把冬衣、冬被拿出來洗一洗、曬一曬。

明天下半天起東北季風增強；下周二（29日）再度有個一天的短暫空檔，下週三寒流抵達，氣溫驟降超過10度，全台急凍！雖水氣不多，但1000公尺以上山區，都有機會下雪。

(中時新聞網)