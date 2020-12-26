高雄市議員黃捷罷免案18日由中選會宣告成立，定110年2月6日（星期六）舉行投票。罷捷總部24日親送「辯論戰帖」至黃捷服務處，期間因大聲公太吵惹民怨；罷捷總部25日再度登門，除向居民道歉也二度遞交戰帖，要和黃「直球對決」。黃捷方面，則由辦公室主任葉郁琪代為接下，並熱情遞上茶水，緩解踢館氣氛。隨後戰帖內文曝光，罷捷總部發言人在文中表示：「我會邀戰直到您接受挑戰！」展現對罷免案的堅定態度。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」25日發文，首先向24日被干擾到的居民致歉，並表示25日他們再次登門拜訪黃捷服務處，無論黃是否願意接收，他們都會把辯論戰帖送到位，既然雙方都同意「直球對決」，那麼他們就會邀戰直到黃接受辯論挑戰。同時公布「辯論戰帖」全文：

黃捷您好：

高雄人從來都不畏懼做出選擇，明年2月6號，大家做個堅強有勇氣的「鳳山人」！提醒您，六個多月前的高雄已經成為歷史，歷史也已經書寫完畢，如今重提曾經的過去沒有任何意義，請勇於面對眼前的現在，不貼標籤、不提過去、不搞分化的與鳳山人民對話，所有鳳山人都是一家人，所有高雄人都是高雄這座偉大城市的人！

我們理性客觀的討論事情，不帶情緒、不用謾罵，因為事情的真相永遠只有一個，具體的事實永遠不會改變。民意代表適不適任由百姓來做評量，議員的去留由人民來做決定，罷免的民權由公民來做使用，這才是真正的自由和珍貴的民主，希望您勇敢接受人民的辯論挑戰，期望您確實接受人民的公開檢驗。

「蕃薯不驚落土爛」（只驚蕃薯心肝爛），我們鳳山清捷隊，是熱愛民主、深愛家鄉的團隊，我徐尚賢是高雄囡仔也是鳳山的在地青年，鳳山的事情由鳳山人在鳳山解決，懇請您與年輕人直球對決，我已走上投手丘，請您走進打擊區，對決吧！直球來了，打直球！辯論戰帖來了，請接招！我會邀戰直到您接受挑戰！

(中時新聞網)