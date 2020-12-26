塞爾提克主場在耶誕節開賽前默哀去世的老前輩凱西瓊斯。（美聯社）

NBA名人堂球員凱西瓊斯(K.C. Jones)於美國時間12月25日去世，享壽88歲。他生涯9個球季都效力塞爾提克(1959-67)，摘下8座總冠軍，即是有名的初代塞爾提克王朝。凱西瓊斯退役之後轉任助理教練拿下兩冠，升任總教練又拿下兩冠，成就80年代的第2次輝煌。

瓊斯的女兒推文感謝大家對他父親的愛，凱西瓊斯於耶誕節凌晨4時55分離世。他當年身高185公分主打控衛，生涯場均只有7.4分、4.3助攻，也沒入選過明星賽，擔任「籃球先生」庫西(Bob Cousy)的替補。不過凱西瓊斯擅長防守，後來因此成為主力。

今年92歲的老戰友庫西說：「我沒想到凱西這種不會投籃的人也能站穩NBA，我本不認為這是其他技能可以彌補的，但我錯了。這個男人擁有驚奇的防守能力。」凱西瓊斯生涯命中率38.7%，在當年已經及格了，那個年代沒有身高就沒有命中率保證。

80年代的綠衫軍王朝摘下3冠，後半段由凱西瓊斯擔任總教練，率領大鳥柏德(Larry Bird)、麥克海爾(Kevin McHale)連續4年闖進總冠軍賽，其中兩度擊敗宿敵湖人隊。

塞爾提克聲明：「凱西瓊斯就是勝利保證，NBA史上僅有比爾羅素(Bill Russell, 11冠)、山姆瓊斯(Sam Jones, 10冠)的球員冠軍戒指多過他。」凱西的老戰友湯姆海森(Tom Heinsohn)球員時代也有8冠，他於上個月86歲去世。

(中時新聞網)