中科院疑試射「台版薩德」之稱的天弓三增程飛彈

中科院昨(25日)晚間在屏東九鵬基地進行火砲試射，外傳是試射有「台版薩德系統」之稱的天弓三型增程飛彈，好巧合的是，大陸軍機運-8技術偵察機更進一步經巴士海峽進入我ADIZ東南角，同時一艘大陸情報船也出現在綠島東南外海，海軍艦艇連夜進行監控後，直到凌晨四點多才往東北方向離去。

昨晚8點，中科院人員從成功鎮基翬漁港附近發射一枚飛彈，研判應該是充當靶彈的弓二型飛彈，飛彈產生的強光，畫破寂靜的天空，只見一道火光直竄天空，約20秒後才消失眼前。同時間九鵬基地也發射一枚飛彈進行攔截。

軍事專家表示，試射是中科院典型的反飛彈系統的驗證能力最後測試，靶彈從台東發射後，再由九鵬基地的測試彈攔截，應該是持續進行的「強弓專案」。

由於此項測試相當機敏，大陸運-8技術偵察機更進一步經巴士海峽進入我ADIZ東南角，並循原路線返回。空軍立刻派遣空中兵力巡邏應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

除了空中外，海面上也出現狀況，一艘大陸情報船悄悄地出現在飛彈射擊管制區外，疑似蒐集飛彈試射訊息，海軍發現後，立刻派遣偵巡艦前往監控，直到清晨4時許，情報船航向綠島東北方102.3浬處，脫離海軍監控。

根據農委會、交通部、航港局、海巡署日前分別發布射擊通告，本月24、25日，及28、29日晚間，將進行最大彈道高度為「無限高」的飛彈射擊驗證，海空管制區域呈現一個類似L型的多邊不規則區域，並且緊貼著綠島、蘭嶼，設置多個轉折點。

從管制區域範圍來看，因有設立多個轉折點，類似雄二E巡弋飛彈的途徑，但中科院人員及軍方不願評論。

國防部表示，有關大陸情報船現蹤，國軍已運用聯合情監偵作為，充分掌握且即時應處台海周邊海、空相關動態，目前狀況正常。

中科院疑試射天弓三增程飛彈 (蔡旻妤攝/台東傳真)

(中時新聞網)