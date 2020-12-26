中科院昨(25日)晚間在屏東九鵬基地進行火砲試射，外傳是試射有「台版薩德系統」之稱的天弓三型增程飛彈，好巧合的是，大陸軍機運-8技術偵察機更進一步經巴士海峽進入我ADIZ東南角，同時一艘大陸情報船也出現在綠島東南外海，海軍艦艇連夜進行監控後，直到凌晨四點多才往東北方向離去。
昨晚8點，中科院人員從成功鎮基翬漁港附近發射一枚飛彈，研判應該是充當靶彈的弓二型飛彈，飛彈產生的強光，畫破寂靜的天空，只見一道火光直竄天空，約20秒後才消失眼前。同時間九鵬基地也發射一枚飛彈進行攔截。
軍事專家表示，試射是中科院典型的反飛彈系統的驗證能力最後測試，靶彈從台東發射後，再由九鵬基地的測試彈攔截，應該是持續進行的「強弓專案」。
由於此項測試相當機敏，大陸運-8技術偵察機更進一步經巴士海峽進入我ADIZ東南角，並循原路線返回。空軍立刻派遣空中兵力巡邏應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。
除了空中外，海面上也出現狀況，一艘大陸情報船悄悄地出現在飛彈射擊管制區外，疑似蒐集飛彈試射訊息，海軍發現後，立刻派遣偵巡艦前往監控，直到清晨4時許，情報船航向綠島東北方102.3浬處，脫離海軍監控。
根據農委會、交通部、航港局、海巡署日前分別發布射擊通告，本月24、25日，及28、29日晚間，將進行最大彈道高度為「無限高」的飛彈射擊驗證，海空管制區域呈現一個類似L型的多邊不規則區域，並且緊貼著綠島、蘭嶼，設置多個轉折點。
從管制區域範圍來看，因有設立多個轉折點，類似雄二E巡弋飛彈的途徑，但中科院人員及軍方不願評論。
國防部表示，有關大陸情報船現蹤，國軍已運用聯合情監偵作為，充分掌握且即時應處台海周邊海、空相關動態，目前狀況正常。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。