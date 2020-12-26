就在26日這場勇士以99比138慘遭公鹿修理的耶誕大戰當中，勇士當家球星柯瑞全場投17中6，含三分球投10中2，拿到19分、6助攻與4籃板，生涯總得分來到16458分，正式超越瑞克貝瑞成為勇士隊史第2，但他恐怕一點也不開心。

其實柯瑞過往在耶誕大戰表現都很低迷，生涯前7次耶誕大戰場均只有12.3分，三分命中率更低到2成10，就跟今天這場耶誕大戰表現差不多，更讓他感覺難堪的是，身為當前勇士唯一領袖的他，場上正負值竟是全隊最爛的負24。

柯瑞賽後不願提及自己達到生涯里程碑，而是談到勇士當前困境，「我不知道如何解決進攻問題，我們只需專注去做我們嘗試要做的事，有時候當你投不進，你會感覺有壓力忘記思考，以我們當前狀況，整個球隊必須提升處理球能力。」

幸好今年探花懷斯曼仍替勇士貢獻18分、8籃板，成為勇士今天場上唯一亮點，柯瑞說：「我們討論過那些應該做出的調整，希望這些調整讓我們保持節奏的同時，也可幫助懷斯曼發揮得更好。」但勇士當前最麻煩的，還是威金斯與烏布雷的低迷。

(中時 )