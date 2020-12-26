大陸男星屈楚蕭在《如懿傳》中飾演「榮親王永琪」走紅，近來卻被爆料喜歡SM性癖好之外，更被一名女友暗指被屈楚蕭家暴痛毆，導致流產，不過事後女方說法一百八十度大轉變，澄清打她的不是屈楚蕭，引發網友熱議，屈楚蕭在神隱一天後，也透過律師發表聲明。

屈楚蕭遭指控家暴之後，立刻委託律師發布聲明，除了強調網路上瘋傳家暴的消息全是子虛烏有，更直接點名許多微博帳號，要求刪除相關言論內容，並強調會保留法律追訴權，以維護當事者合法權益，此外更警告網友別公開評論此事，或轉載相關不實消息，避免吃上官司，對於刻意散布不實消息者，揚言絕對會告到底。

屈楚蕭委託律師發表聲明。（圖／微博）

根據《新浪娛樂》報導，有一名「我也不知道叫什麼了」的網友爆料遭屈楚蕭毆打，還分享驗傷單疑指因此流產，不過言詞反覆的她，後來改稱是被屈楚蕭的朋友打，接著又陸續發文：「我刪除，是不想讓事情變得更糟糕，原來你全在騙我」、「和我在一起期間，還有別的女生，原來都在騙我，呵呵，我崩潰了」，引發議論。

疑似屈楚蕭前女友改稱是被朋友打。（圖／翻攝自我也不知道叫什麼了微博）

屈楚蕭對於男女關係處理上，似乎總是傳出爭議，像是曾被拍到與《愛情公寓5》演員萬籽麟騎著摩托車約會，上車前也親密擁抱，原先以為是公開戀情的前奏，沒想到屈楚蕭卻在微博寫下：「沒戀愛，別擋姑娘的好姻緣」否認戀情，女方則在微博表示：「剛剛得知被分手了，謝謝大家關心」，不留情面直接打臉。

(中時新聞網)