孫協志與王仁甫主持的《幸福保衛戰》25日舉辦節目改版記者會，王仁甫表示「我們挖出演藝圈40多對夫妻來上節目，能玩遊戲的都發了，現在結婚的人這麼少，換個方式這樣才能長長久久」，所以變成「藝人家庭」、「藝人好友」組隊來參加。

孫協志認為有些夫妻可能比較保護私生活，不願上節目公開，王仁甫立刻出招問：「其實你可以在節目宣佈好消息啊！」，讓孫協志一陣尬笑後，難得鬆口「該說就會說了」，對於緋聞女友夏宇童有沒有機會來參加，他也大方回「非常歡迎」。而提到日前參加許孟哲的婚禮，孫協志也表示這是他人生的終極目標，但沒時間限制，就等一切水到渠成。

5566這次跨年受邀到台中麗寶樂園表演，王仁甫還將擔任主持人，不過新冠肺炎疫情在台相隔253天後，再度出現「本土案例」，也令人相當擔憂，對此，王仁甫笑說想訂做一個跟下巴一樣長的口罩，孫協志也表示想戴口罩上台，「把自己保護好」。

(中時 )