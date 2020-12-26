西門町日前出現一名「蘿莉塔妹」公開徵男友，結果還真的被她在耶誕節前找到。不料，交往不到100小時，這名正妹又宣稱戀情已結束，原因是男方還跟女性閨密住在一起，且過去還曾經「多人運動」，兩人無法達成共識，正式分手。網友質疑，整件事感覺就是自導自演，炒知名度。

這名作風大膽的妹子，以「倪安」為名在網路走跳，日前主動公布LINE帳號、徵求男友的行為，一度成為話題，吸引大批網友加她好友。「倪安」透露，被一堆渣男纏上，有的變態甚至傳生殖器照片，讓她不堪其擾。

沒幾天，她宣布脫單，終於不用一個人過耶誕節了！但從頭到尾沒有任何男友身分的蛛絲馬跡，網友質疑事情不單純；果然，交往3天爆分手，「到底有沒有男朋友這個人」，成了網友心中最大的疑問。

「倪安」表示，男友雖和她交往，卻跟女閨密同居，當她要求男方搬出來與她同住時，男生卻拒絕了。「倪安」更爆料，對方坦承曾和閨密們「多人運動」，儘管現在分房睡，她還是非常介意，才會走上分手一途。

剩下5天，如果「倪安」找不到新男友，這個跨年，恐怕要自己過了。

(中時新聞網)