中國人民大學重陽金融研究院高級研究員、中國國際貿易學會常務理事何偉文26日在陸媒《環球時報》撰文指出，英國《金融時報》近日報導稱，美國對華為的晶片禁令正在蛻變為對歐洲企業的禁令。美國政府利用其制裁機制，將歐洲企業排擠在中國市場之外，卻對美國公司提供豁免優惠，此舉令歐洲企業損失巨大，歐盟委員會和17個成員國通信部長門前簽署聯合聲明，計畫未來兩三年內投入1450億歐元加快半導體技術研發，擺脫對美國的依賴。雖然趕上美國需要相當長時間，但「去美國」是唯一選擇。

何偉文稱，波士頓諮詢公司不久前發布研究報告稱，美國對中國的限制將結束其在世界半導體行業中的領先地位。報告發現，美國目前占世界半導體晶片市場的48％。其中18個百分點來自中國市場。對中國市場禁運，必然逼迫中國實現半導體產業自主創新和大部分自給，從而使美國占世界市場比重降到30％，南韓和中國則可能取代美國，成為世界半導體最大生產國。全球領先的半導體公司將離開美國，從而美國將「被脫鉤」。由於歐洲也將加快自行發展半導體技術和產業的速度，減少對美國的依賴，美國的世界市場地位將再被削減一部分。

何偉文表示，不光歐洲企業，日韓半導體晶片公司也在開始擴大不含美國技術的半導體晶片產業。2020年5月，三星宣布投資80億美元，建設世界最大晶片代工廠，同時宣布擴建西安存儲晶片廠。9月底，東芝宣布投資1950億日元，建設新的生產線，完全排除美國技術。

何偉文指出，可見，「美國優先」的把戲看似高明，既排擠了中國，又排擠了歐洲。但它似乎不知道自己搞反了，把美國企業賴以生存的中歐市場都斷送。美國雖然有限度地給美國公司以豁免，但中國不會仰仗美國的「慈善」，而是選擇不再信任美國，奮力自主創新，因而在相當大程度上「去美國」。歐洲也同樣會如此選擇。

南韓企業置身亞洲這一世界半導體最大、發展最快的市場，其中占壓倒比重的是中國。它們為了避免美國禁運帶來的不確定性，已經開始、並將繼續自行開發和擴大沒有美國技術的半導體產業。中國、歐洲和日韓的行動都共同指向「去美國」。難怪美國經濟學家大衛．戈德曼會問：「誰脫鉤誰？我們是不是搞反了？」

何偉文強調，這一切，給美國總統當選人拜登出了一道難題。他的一個基本方針是聯合盟友共同對付中國。美國傷害並惹怒歐洲盟友至此，還如何「聯合」它們？因此，拜登必然調整這一「去歐洲」政策。但如何調整？一旦不「去歐洲」，就無法「去中國」。因為既然不禁止歐洲企業對華供應，也就不能禁止日韓企業對華供應。這樣一來，美國對華禁運也成為空談。

(中時 )